BYD acelera estratégia e promete vender até 6 milhoes de carros em 2025 Gigante dos eletrificados acelera sua expansão e promete inaugurar fábricas em mercados estratégicos neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 15h00 )

BYD/Divulgação BYD/Divulgação

A BYD está pisando no acelerador e anunciou nesta semana que irá vender no mínimo cinco e no máximo seis milhões de veículos só neste ano em todo o mundo. Para isso, a BYD quer inaugurar fábricas estratégicas na Hungria e na Turquia e também unidades como a brasileira, localizada em Camaçari, na Bahia.

Aqui a marca quer atender a demanda da América do Sul com produtos de volume como Song Pro, Dolphin e Dolphin Mini sendo que os SUVs bem como o Yuan Pro terão versões exclusivas híbridas flex que estão em desenvolvimento.

Na Tailândia a BYD tem uma fábrica em operação que pode fazer até 150 mil veículos por ano. Não há informações ainda sobre a capacidade instalada da BYD em sua fábrica baiana. No entanto, a marca segue o cronograma de construção que deve resultar em uma inauguração no segundo semestre.

A estratégia, segundo a divulgação da própria marca, irá reduzir os custos logísticos com transporte e distribuição de peças e veículos. Recentemente a BYD trouxe mais um lote com 5.500 veículos que desembarcaram em Aracruz, no Espírito Santo, para atender as mais de 150 concessionárias que já atuam no país. Só no Brasil a BYD vendeu mais de 70.000 veículos só no ano passado.

