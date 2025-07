Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Seja cinto ou cadeirinha, trava no botão ou no painel, os pequenos devem estar bem protegidos durante as viagens Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Freepik/Reprodução

Tempo de férias escolares e muitos pais ou responsáveis programam passeios ou viagens, visitas aos museus e parques ou mesmo visitas familiares. No entanto, ao transportar crianças seja na cidade ou na estrada, alguns cuidados são importantes para evitar multas e acidentes de trânsito. Hoje o R7-Autos Carros destaca os cuidados que devemos ter ao levar crianças no automóvel e acredite, não estamos falando apenas da cadeirinha.

Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Freepik/Reprodução

Levar as crianças no carro é um exercício de planejamento e cuidado. Por um lado o motorista deve manter os olhos na estrada e por outro deve se certificar de que todos estão viajando com o cuidado necessário.

Travas e cintos de segurança: pode parecer óbvio mas é importante se certificar de que as travas estão acionadas e os cintos de segurança travados. Todos os carros contam com a “trava de criança” que evita abertura da porta pela parte interna. Basta abrir a porta e localizar a trava abaixo, no contorno da porta.

Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Freepik/Reprodução

Travas automáticas e vidros elétricos: muitos carros tem travas automáticas ou mesmo travamento feito pela multimídia ou por um botão no painel. Certifique-se de que a porta está acionada. Trave também a abertura dos vidros traseiros pois muita gente esquece desse item e o vidro pode ser aberto de forma acidental.

Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Freepik/Reprodução

Cadeirinha é obrigatório: existem dois tipos de cadeirinha mas segundo a resolução 277 do Contran os bebês de até um ano devem ser transportados no “bebê conforto” posicionado contra o painel do carro e devidamente travado com o cinto de segurança. Depois, há dois tipos de cadeirinha sendo uma para crianças de 1 a 4 anos e outra para crianças maiores de 4 aos 10 anos (assento de elevação). Só a partir dos 10 anos é que a criança deve estar no assento apenas com o cinto de segurança.

Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Freepik/Reprodução

Como distrair: é bom pensar em jogos fáceis de manusear, pequenos vídeo games ou mesmo telas atrás das poltronas para entreter as crianças. Mas é preciso maneirar no volume para evitar distrações do motorista. Se levar brinquedos ou jogos evitar itens com peças pequenas que podem ser lançadas pelas crianças contra o motorista. Uma peça solta que possa cair nos pedais pode causar um acidente.

Férias escolares: quais são os erros ao transportar crianças no carro Freepik/Reprodução

Estas são dicas para o uso do carro de forma mais segura. Vale lembrar que em caso de viagens mais longas é recomendado fazer uma ou até mais pausas para ir ao banheiro e para evitar que as crianças fiquem estressadas com a viagem, muitas vezes presas à cadeirinha. O equilíbrio e planejamento são importantes para manter uma viagem mais segura com os pequenos.

