Fiat Argo supera 550 mil unidades vendidas no Brasil Compacto prepara mais renovações para a linha que devem estrear neste semestre Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 14h00 )

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

O Fiat Argo foi lançado em 2017 para simplificar a linha da marca e sempre fez sucesso no mercado brasileiro. Agora o compacto alcança 550 mil unidades comercializadas no Brasil até fevereiro desse ano. Só em 2024 foram 91.144 unidades comercializadas.

Vendido nas versões de entrada com motor 1.0 Firefly (hoje disponível de volta no Mobi mas também no Citroën C3 e Basalt Feel e também Peugeot 208), o Argo também tem versões mais completas como a Trekking equipadas com motor 1.3 e câmbio manual ou automático.

“O Argo é, sem dúvidas, um dos hatchs mais versáteis do mercado e isso explica o sucesso de vendas desde o seu lançamento. Com versões que atendem os diversos tipos de público, esse carro entrega alta performance com excelente custo-benefício”, reforça Frederico Battaglia, Vice-presidente das Marcas Fiat e Abarth América do Sul.

‌



Agora o Fiat Argo se prepara para uma renovação mais profunda segundo flagras recentes. O compacto deve receber novos pára-choques e até opção de faróis em LED. A última mudança do Argo ocorreu há algum tempo, em 2022. Na época, a grade e pára-choque foram modificados e o carro ganhou novos logotipos e detalhes como o Fiat Flag.

