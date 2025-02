Citroën C3, Basalt e Aircross de entrada ganham multimídia com conexão sem fio Citröen C3 Live Pack ganha tela com conexão sem fio enquanto SUVs trazem itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/02/2025 - 18h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 18h00 ) twitter

Citroën/Divulgação

A Citroën apresentou a tecnologia do sistema de som Connect Touchscreen, que tem 10,25 polegadas que agora está disponível nas versões de entrada Live Pack do C3 hatch. O equipamento é oferecido a partir da versão Live Pack no hatch, enquanto SUVs a multimídia é de série.

Citroën/Divulgação

Inclusive, o sistema implementado nela conta com ícones grandes para facilitar a navegação e conexão com cabo ou sem com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui, leitor, vale lembrar que a Revista Carro já avaliou os C3, Aircross e Basalt e, portanto, é válido dizer que a central realmente funciona bem sem engasgos, conectando rapidamente ao celular. Todavia, diferente dos modelos vindo da China, a tela é menos vistosa e o toque é menos capacitivo que um smartphone.

Citroën/Divulgação

Ademais, os modelos contam com seis alto-falantes posicionados na cabine, assim como o sistema inclui dois tweeters instalados na base da coluna A. Por fim, os modelos contam com opção de carregador por indução Mopar.

Em relação à motorização, os Citroën C3, Basalt e Aircross são equipados com motor T200 1.0 litro turbo de até 130 cv, além do hatch e do SUV cupê contarem com o motor 1.0 Firefly de até 75 cv. A transmissão pode ser manual de cinco posições ou automática do tipo CVT de até 7 posições.

Vendas

A Citroën, que ao entrar no guarda-chuva da Stellantis, virou uma marca de volume, ou seja, passando a vender modelos mais baratos para o mercado brasileiro. No entanto, o C3 ainda patina nas vendas, visto que em janeiro teve apenas 952 unidades comercializadas, ficando distante do líder Volkswagen Polo que teve mais de 5,8 mil.

Citroën C3 e Aircross recebem mudanças na linha 2025/25 (Citroën Stellantis Divulgação)

Já o Basalt, lançado recentemente, começa a ganhar mercado, visto que apenas em janeiro teve 1.206 unidades comercializadas, o que é distante do Chevrolet Tracker líder na categoria no mês passado. Por fim, o Aircross teve somente 510 unidades contabilizadas no primeiro mês do ano.

