Polo, Onix e Argo são os hatches mais vendidos no começo do ano Volkswagen vendeu mais de 5,8 mil unidades do Polo e liderou ranking Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 11h00 )

Volkswagen/Divulgação

Dados da Fenabrave mostram que o Volkswagen Polo liderou as vendas de hatches compactos em janeiro: foram 5.801 unidades vendidas. O modelo é seguido de perto pelo Chevrolet Onix, que teve 5.576 unidades contabilizadas. Fecha o pódio, o Fiat Argo com 5.173 unidades negociadas.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

O Fiat Mobi faz a dobradinha com o Argo e teve 4.024 unidades licenciadas. Logo atrás veio o Hyundai HB20 com 3.678 unidades comercializadas. O sexto mais negociado foi o Renault Kwid com 2.090 unidades adquiridas. O sétimo veículo mais negociado é o BYD Dolphin Mini com 1.725 unidades contabilizadas.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Com 1.199 unidades comercializadas, está o Honda City hatch. Próximo dela está o Citroën C3 com 952 unidades contabilizadas. Fecha o ranking o Peugeot 208 teve 725 unidades emplacadas. Os dados são da Fenabrave.

‌



Top 10 hatchs compactos mais vendidos em janeiro

1 - Volkswagen Polo - 5.801

‌



2 - Chevrolet Onix - 5.576

3 - Fiat Argo - 5.173

‌



4 - Fiat Mobi - 4.024

5 - Hyundai HB20 - 3.678

6 - Renault Kwid - 2.090

7 - BYD Dolphin Mini - 1.725

8 - Honda City Hatch - 1.199

9 - Citroën C3 - 952

10 - Peugeot 208 - 725

