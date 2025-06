Fiat confirma novo Pulse Abarth 2026 que chega essa semana SUV esportiva deve manter motor 1.3 turbo de 185cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 21h00 (Atualizado em 10/06/2025 - 21h00 ) twitter

Um dos modelos esportivos mais bem-sucedidos da atualidade no Brasil é o Fiat Pulse Abarth e sua nova versão 2026 será mostrada no Festival Interlagos que começa amanhã.

A Stellantis ainda faz segredo quanto às novidades mas flagras em sequência mostram que o SUV compacto receberá novidades na dianteira, rodas raiadas, nova grafia “Abarth” e pode ganhar teto panorâmico.

O Pulse Abarth 2026 deve manter o motor T270 de 185 cv e 27,5 kgfm de torque associado a um câmbio automático de 6 velocidades. Hoje o Abarth faz 0 a 100 em 7,6s e velocidade máxima de 215 km/h.

Segundo a Stellantis “Além de conhecer o Novo Pulse Abarth, os visitantes poderão fazer um test drive e sentir toda a potência do Fastback Abarth nas pistas de Interlagos. Já na pista off-road, a Toro, picape que é líder de vendas em seu segmento, estará disponível para test drive”, no comunicado de imprensa.

