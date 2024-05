Fiat Cronos tem ação de vendas com 1 ano de combustível grátis e desconto Todas as versões fazem parte da “Cronos Week” que envolve as versões Drive e Precision 1.0 e 1.3: veja condições

Alto contraste

A+

A-

O Fiat Cronos é o concorrente direto do Chevrolet Onix, Hyundai HB20S e Volkswagen Virtus. Para acelerar as vendas do sedã compacto a Fiat lançou essa semana uma ação de vendas com desconto nas principais versões e também “1 ano de combustível grátis” com um tanque mensal de gasolina para os compradores.

Fiat Cronos Fiat Cronos (Marcos Camargo Jr)

A Fiat chama a ação de vendas de “Cronos Week” que vale até o próximo dia 27 de maio.

Fiat Cronos Drive 1.0 Flex é vendido por R$ 88.890 e não mais por R$ 87.990 Fiat Cronos Drive 1.0 Flex é vendido por R$ 88.890 e não mais por R$ 87.990

A versão Drive 1.3 ano modelo 2024 recebe desconto de R$ 5.500 sobre o valor de tabela que agora será vendido por R$ 94.490 e ainda um tanque de combustível gratuito (equivalente a 47 litros de gasolina por mês)

Caso a escolha seja o sedã Cronos o preço de R$ 61.990, cai para R$ 54.990. A versão disponível é a 1.3 Drive Caso a escolha seja o sedã Cronos o preço de R$ 61.990, cai para R$ 54.990. A versão disponível é a 1.3 Drive

As demais versões como a Drive 1.0 manual (de entrada), Drive 1.3 CVT (automática) e também Precision 1.3 CVT serão vendidos com valorização na rede de concessionária de R$ 5 mil com carros usados dados de entrada na compra do Fiat Cronos.

Publicidade

Fiat Cronos Week - Fiat Divulgação ação de vendas Fiat cronos

Motorização Fiat Cronos

O Fiat Cronos é oferecido nas versões 1.0 com o motor Firefly três cilindros aspirado de 75cv e 10,7kgfm de torque e traz como itens de série ar condicionado, multimídia de 7 polegadas, sensor de ré e direção elétrica além de vidros dianteiros elétricos.

Publicidade

As versões Drive e Precision 1.3 acrescenta o motor quatro cilindros de 107cv e 13,7kgfm de torque combinado com câmbio manual na Drive ou automático do tipo CVT na Drive e Precision. A mais completa oferece bancos em couro, câmera de ré além de multimídia, chave presencial, assistente de partida em rampa entre outros.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.