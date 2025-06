Strada já teve mais de 51 mil unidades vendidas neste ano e Fiat lidera mercado Com Strada, Toro e Fiorino, Fiat lidera as vendas no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h07 ) twitter

Fiat Strada Stellantis / Divulgação

As vendas do mercado de veículos novos cresceram em maio na ordem de 6% em relação ao ano passado. A Fiat se mantém na liderança com destaques em vários segmentos como o de picapes compactas e médias, onde a Strada e Toro são líderes. No caso da Strada, ao longo de maio 11 mil unidades foram vendidas, somando 51.207 unidades comercializadas. Embora o Polo seja o líder nos últimos meses, a picape da Fiat é que se mantém na ponta no acumulado do ano.

Fiat Argo 2026 ganha farol LED e fica mais caro em todas as versões Fiat/Divulgação

Ademais, a Fiat segue na liderança com 46.082 unidades vendidas no mês, ficando mais de 8.500 unidades à frente da segunda colocada, que é justamente a Volkswagen impulsionada pelo T-Cross e Polo Track. No total do ano, a Fiat ficou perto das 200 mil unidades e acumula 199.562 veículos comercializados, o que corresponde a 21,4% de participação no mercado.

Fiat/Divulgação

Esse número representa o total de vendas entre automóveis e veículos comerciais leves. Agora, considerando apenas automóveis, a Volkswagen lidera com 122.020 unidades vendidas no acumulado do ano, contra 113.427 unidades emplacadas da Fiat no mesmo período. No mês passado, a marca alemã vendeu 31.633 unidades, contra 26.364 unidades da montadora italiana.

Outros carros da Fiat no ranking

Além da Strada, outros modelos se destacaram nos resultados positivos do mês anterior. O Argo ficou na quarta posição do ranking geral, com 9.063 unidades emplacadas (e no ano já foram 36.565 unidades) enquanto o Mobi ocupou o sexto lugar, com 6.459 emplacamentos.

Fiat Pulse 2026 Fiat/Divulgação

Entre os SUVs compactos, o destaque ficou por conta da dupla Fastback e Pulse. No caso do SUV cupê, foram 4.800 unidades vendidas, enquanto o Pulse teve 3.352 unidades. Segundo a Fiat, foram 4.300 unidades dos dois com motor híbrido, mostrando a boa aceitação neste segmento.

Fiat Toro Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

A Fiat Toro lidera de forma isolada o segmento de modelos médios, onde estão por exemplo a Ford Maverick e também a Renault Oroch com 4.690 emplacamentos no mês. No segmento de vans, a Fiorino foi destaque entre as B-Vans, com 2.518 unidades vendidas. Os dados são da Fiat e, também, da Fenabrave.

