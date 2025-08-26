Fiat Toro 2026 ganha mais de 50 acessórios originais Picape tem protetores de caçamba, estribos, transbike entre outros itens Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h04 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fiat Toro 2026 oferece mais de 50 acessórios originais desenvolvidos pela Mopar e Stellantis.

Acessórios incluem capota rígida, extensor de caçamba, bagageiro de teto e suporte para bicicleta.

Modelos disponíveis: Endurance, Freedom, Volcano, Ultra, Volcano Diesel e Ranch Diesel, com preços a partir de R$ 159.490.

Motorizações disponíveis: 1.3 turbo flex e 2.2 turbodiesel, com potência variando de 176 cv a 200 cv. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Fiat Toro 2026 Acessórios Fiat/Divulgação

A Fiat Toro 2026 chega ao mercado oferecendo mais de 50 acessórios originais, desenvolvidos pela Mopar e pela Stellantis, ampliando as opções de personalização e funcionalidade da picape. Os itens estão disponíveis para as seis versões do modelo: Endurance, Freedom, Volcano, Ultra, Volcano Diesel e Ranch Diesel. Os preços partem de R$ 159.490.

Lista de itens oferecidos para a picape

Entre os acessórios destinados à caçamba, há capota rígida manual ou elétrica, caixa organizadora, bolsa de caçamba, tapete e divisor de carga. Para quem precisa ampliar a capacidade de transporte, a lista inclui extensor de caçamba, bagageiro de teto, barras transversais, barra de caçamba e engate para reboque, homologado para cargas de até 400 kg.

Fiat Toro 2026 Acessórios Fiat/Divulgação

A linha de acessórios também oferece carregador wireless, sensor de estacionamento dianteiro, suporte para bicicleta de teto, capa transbike e tapetes com bordas elevadas. Na parte de acabamento e proteção, há opções como Santo Antônio, estribos laterais, ponteiras de escapamento, parabarros e frisos personalizados.

Fiat Toro 2026 Acessórios Fiat/Divulgação

Motorização e preços da Toro 2026

A Toro 2026 mantém a oferta de dois conjuntos mecânicos. As versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra utilizam o motor 1.3 turbo flex, com 176 cv e 27,5 kgfm de torque, sempre com tração 4x2. Já as configurações Volcano Diesel e Ranch Diesel são equipadas com o 2.2 turbodiesel, que entrega 200 cv e 45,9 kgfm, com tração 4x4.

Fiat Toro 2026 Acessórios Fiat/Divulgação

Na tabela de preços, a Toro Endurance custa R$ 159.490, enquanto a Freedom sai por R$ 169.490. A Volcano 1.3 Flex é vendida por R$ 186.490 e a Ultra por R$ 196.490. Já a Volcano 2.2 turbodiesel 4x4 custa R$ 210.490, enquanto a versão Ranch chega a R$ 228.490.

Fiat Toro 2026 Acessórios Fiat/Divulgação

