Fiat Titano recebe linha de acessórios Mopar São mais de 40 itens de personalização da picape média: veja a lista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Titano - Acessórios Mopar Fiat/Divulgação

A Mopar anunciou que a Fiat Titano 2026 recebe mais de 40 acessórios para personalização da picape. Relançada recentemente, agora a picape da Fiat é produzida em Córdoba, Argentina, e tem novo motor diesel 2.2 de 200cv e 45kgfm de torque combinado com transmissão de nove marcas e tração 4x4.

Entre os acessórios estão itens como estribos elétricos que saem e recolhem na abertura e fechamento das portas, carregador sem fio e capota elétrica. O portfólio ainda conta com adesivos, alargadores de paralamas, molduras de lanternas e maçanetas, além do overbumper.

RESUMO DA NOTÍCIA A Fiat Titano 2026 agora oferece mais de 40 acessórios de personalização.

A picape é produzida em Córdoba, Argentina, com novo motor diesel de 200cv.

Os acessórios incluem estribos elétricos, capota elétrica e diversos itens de personalização.

Os acessórios podem ser adquiridos nas concessionárias e no e-commerce do Mercado Livre. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Além das concessionárias, é possível adquirir os itens de personalização na loja da marca no e-commerce Mercado Livre.

Lista de Acessórios

ADESIVO LATERAL E CAPÔ (LINE)

‌



ADESIVO LATERAL E CAPÔ (SPLASH)

ALARGADOR DE PARALAMAS

‌



ALARME VOLUMÉTRICO

AMORTECEDOR TAMPA DE CAÇAMBA

‌



BARRA TRANSV. TETO (PRETA)

BARRA TRANSV. TETO (CROMADA)

CAIXA DE CAÇAMBA

CALHA DE CHUVA

CAPOTA ELÉTRICA + ADAPTADOR

CAPOTA MARITIMA

CAPOTA MARÍTIMA ALL BLACK

CARREGADOR WIRELESS + TOMADA USB-C

TRAVA ELÉTRICA TAMPA DE CAÇAMBA

ENGATE REBOQUE 3,5 TONELADAS

CHICOTE ELÉTRICO PARA REBOQUE

ESTRIBO ELÉTRICO

ESTRIBO PLATAFORMA (CROMADO)

ESTRIBO PLATAFORMA (PRETO)

ESTRIBO PREMIUM (PRETO)

ESTRIBO TUBULAR (CROMADO)

ESTRIBO TUBULAR (PRETO)

EXTENSOR DE CAÇAMBA

ILUMINAÇÃO DE CAÇAMBA

ILUMINAÇÃO INTERNA (AMBIENT LIGHT)

KIT ANTIFURTO DO ESTEPE

MODULO DE VIDROS ONE TOUCH (VOLCANO)

MODULO DE VIDROS ONE TOUCH (RANCH)

MOLDURA CROMADA LANTERNA TRASEIRA

MOLDURA CROMADA MAÇANETA

MOLDURA CROMADA MAÇANETA DA CAÇAMBA

MOLDURA PRETA LANTERNA TRASEIRA

OVERBUMPER

PARAFUSO ANTIFURTO (CROMADO)

PARAFUSO ANTIFURTO (PRETO)

PORTA OBJETOS FLEXÍVEL

PROJETOR DE LOGO FIAT

PROTETOR DE CAÇAMBA

SANTO ANTONIO (CROMADO)

SANTO ANTONIO (PRETO)

TAPETE CARPETE

TAPETE DE CAÇAMBA

TAPETE PVC

TILT DOWN

TOMADA USB-C

Nova FIAT TITANO 2026 com novo MOTOR e CÂMBIO! MELHOROU TUDO. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.