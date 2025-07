Financiamentos de veículos caem 0,7% no semestre e mostram estagnação Vendas de veículo a prazo perdem velocidade com juros altos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 19h00 ) twitter

As vendas financiadas de veículos no Brasil somaram 3,4 milhões de unidades no primeiro semestre de 2025, considerando automóveis leves, veículos pesados e motocicletas, segundo dados divulgados pela B3. O volume representa uma queda de 0,7% em relação ao mesmo período de 2024, o equivalente a 24 mil unidades a menos no total. O cenário acendeu um sinal de alerta para o setor que viu as vendas estagnadas entre maior e junho e em queda na comparação com o mesmo período de 2024.

Automóveis caem com mais força

Entre os segmentos, o maior recuo foi registrado nos automóveis leves, com retração de 2,6%. O volume de financiamentos para veículos pesados também caiu, com queda de 4,6%. Na contramão, o financiamento de motocicletas apresentou crescimento de 4,4% no período refletindo o bom momento do setor com 1 milhão de motos produzidas no primeiro semestre.

Segundo Daniel Takatohi, superintendente de Produtos de Financiamento da B3, o cenário ainda é desafiador. “Os resultados mostram que, diante de um cenário macroeconômico mais adverso, o mercado de financiamento de veículos continua enfrentando dificuldades para retomar o ritmo de crescimento e alcançar os níveis observados no ano anterior”, afirma. Takatohi destaca ainda a retração mais acentuada no segmento de automóveis e comerciais leves usados.

Em junho queda de 7%

Somente no mês de junho de 2025, o volume de financiamentos caiu 7% em comparação com maio. As maiores quedas foram observadas nas vendas financiadas de motos, com baixa de 6,1%, e de automóveis leves, com recuo de 4,7%. Já o segmento de veículos pesados registrou alta de 5,8% no mês.

