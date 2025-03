Flagra: Taos é testado e “esconde” mudanças visuais SUV médio deve receber só o câmbio AT8 automático e algumas mudanças pontuais no visual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/03/2025 - 17h02 (Atualizado em 25/03/2025 - 17h17 ) twitter

Placa Verde/Reprodução

Já descobrimos que o Volkswagen Taos está prestes a chegar à linha 2025 com câmbio automático de oito velocidades mantendo o motor 1.4 TSI. Agora, um flagra divulgado pelo perfil Placa Verde, do Instagram, mostra a traseira do Taos com uma peça que oculta o acabamento das lanternas e do acabamento da tampa do porta-malas, indicando que devemos ter mudanças.

Por um lado, já é certo que não teremos o novo Taos mexicano feito para os Estados Unidos. Devemos manter, por pelo menos um ano, o visual anterior pois o carro feito na Argentina não recebeu esse facelift. Pelo visto, ficaremos com o mesmo visual atual com apenas algumas mudanças visuais, o câmbio automático de oito velocidades e mais alguns itens de série.

Placa Verde/Reprodução

Assim devemos manter o motor 250TSI flex com 150cv e 25kgfm de torque será mantido porém associado ao câmbio automático de oito marchas (AQ300) e não mais seis velocidades. O Volkswagen Taos receberá algumas novidades como novo volante revestido em couro e botões multifuncionais e não mais do tipo touch.

Ainda não sabemos os preços da linha 2025. Nossa fonte estima que os aumentos devem ficar na ordem de R$ 15 mil em cada versão a cada mudança de ano modelo. Para a linha atual os preços atuais do Taos são os seguintes

‌



Versões e Preços

Comfortline: R$ 196,9 mil

Highline: R$ 220,9 mil

‌



Confira a lista de itens de série do Taos 2025 Highline que deve custar cerca de R$ 235,9 mil segundo nossa estimativa

2 luzes de leitura na frente

‌



8 alto-falantes

6 airbags (2 frontais com desativação do lado do passageiro, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina)

ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância

AEB - Frenagem Autônoma de Emergência

Alerta sonoro e luz de advertência para cintos de segurança dianteiros e traseiros não colocados

Antena para recepção AM/FM

Ar-condicionado “Climatronic” touch com filtro combinado ativo e ajuste de temperatura de 2 zonas

Assento de criança ISOFIX (dispositivo p/fixação de 2 cadeiras de crianças no banco traseiro) Assistente de partida na subida Assistente traseiro de saída de vaga (Rear Cross traffic alert)

Assistente ativo de mudança de faixa (Lane Assist) Assistente de estacionamento (Park Assist) Banco traseiro inteiriço com encosto dividido, rebatível, com descansa-braço central Bancos dianteiros com ajustes elétrico (altura, longitude e lombar) para o lado do motorista e ajuste de altura manual para o passageiro Bancos dianteiros aquecíveis

Câmera traseira para auxílio de estacionamento Carregamento de celular por indução

Cinto de segurança automático de três pontos para o banco traseiro central e laterais

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Controle de desgaste das pastilhas do freio, Controle eletrônico de estabilidade “ESC” e controle de tração “ASR”

Descansa-braços central na frente com porta-objetos, saída traseira do ar-condicionado, Detector de fadiga, Detector de pedestre

Detector de ponto cego

Direção elétrica

Entradas USB tipo C (45 watts)

ESS - alerta de frenagem de emergência

Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

Espelho retrovisor interno antiofuscante automático

Espelhos de cortesia iluminados nos para-sóis

Espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis, rebatíveis e aquecíveis com função tilt down do lado direito

Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Faixa de luz de LED na grade frontal

Faróis Full LED com função “Coming & Leaving home“ e luz de condução diurna em LED integrada

Faróis com sistema de iluminação IQ-LIGHT com ajuste de faixa automática e luzes de curvas dinâmicas

Freio de estacionamento eletromecânico

Frisos decorativos cromados na parte inferior das janelas

Iluminação ambiente no painel, painéis das portas frontais laterais (incluindo luz dos espelhos externos)

Iluminação no porta-malas

Indicador de controle de pressão dos pneus

Lanterna traseira com iluminação em LED

Painel de instrumentos digital programável 10,25″

Piloto automático

Porta-óculos

Porta-luvas iluminado

Rack de teto longitudinal na cor prata anodizada

Regulagem do facho do farol

Revestimento das portas dianteiras em “soft-touch”

Revestimentos dos bancos parcialmente em couro

Revestimento interno do teto escurecido

Revisão de série gratuita (3)

Rodas de liga leve 19″ diamantadas com pneus 235/45 R19

Seleção modo de condução

Sensor de chuva e crepuscular

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Sistema multimídia “VW Play” tela de 10,1″ com resolução HD+, APP-connect (Apple Carplay wireless e Android Auto via cabo), reprodutor de vídeo, câmera traseira integrada, controles integrados no display, APP “Meu VW” pré-instalado, conexão com a internet via Smartphone, função Vallet, rádio AM-FM, Bluetooth, leitor de MP3, car menu (ajuste do veículo na tela do rádio)

Sistema de frenagem automática pós-colisão

Sistema KESSY - acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor

Sistema Start-Stop com reaproveitamento da energia de frenagem

Suspensão multilink

Tapetes de tecido dianteiros e traseiros

Tomada de 12 volts no console central

Tração dianteira

Transmissão automática de 8 marchas

Travamento elétrico e remoto das portas, porta-malas e tampa de combustível

Vidros elétricos dianteiros e traseiros com função “one touch” nos dianteiros

Volante multifuncional em couro com shift paddles

