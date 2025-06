Ford Ka leva 1,4 tonelada de batatas no PR: é ilegal? Compacto tem capacidade de levar no máximo 423kg e atitude rende multa e cinco pontos na CNH Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Redes sociais/Reprodução

Nesta semana uma cena inusitada chamou a atenção nas redes sociais. Um Ford Ka foi flagrado em um Ceasa com nada menos do que 58 sacos de batatas, que estavam alocados no teto e também dentro do veículo. Ao todo, o veículo flagrado estava carregando 1.460 kg, ficando bem acima da capacidade do compacto, que é de 423 kg. O caso ocorreu na região metropolitana de Curitiba e o motorista que não foi identificado, foi apenas orientado a deixar metade da carga no Ceasa para então fazer uma segunda viagem. Mas quais são os problemas do excesso de carga?

Redes sociais/Reprodução

Primeiro o veículo foi homologado para levar até 423kg. Sobrecarregar o veículo pode levar a danos no motor, suspensão, pneus e toda a estrutura de construção.

Redes sociais/Reprodução

Porém o excesso de peso não rende multa uma vez que um carro de passeio conduzido por um motorista habilitado para categoria B pode ter até 3,5 toneladas. A questão em torno da cena está no posicionamento da carga.

‌



Redes sociais/Reprodução

Em um veículo de passeio a Resolução 349/2010 determina que a altura do bagageiro tenha no máximo 50 centímetros de altura e deve estar dentro das dimensões de largura e altura do carro. Dessa forma, levar os sacos de batata no teto é que poderia render multa de acordo com o artigo 231, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração resulta em 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 127,69.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.