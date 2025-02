Ford Taurus: conheça a história do moderno sedã que estreou há 40 anos Projeto revolucionou a linha de carros de passeio da época e foi parar no cinema Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/02/2025 - 09h23 ) twitter

A linha Ford dos anos 1980 estava bem envelhecida no final da primeira metade daquela década. Tinha os compactos Tempo e Escort, Mustang, LTD, Thunderbird e Crown Victoria, mas as vendas não avançavam. Era preciso um produto mais moderno e a engenharia foi ousada e criou, há 40 anos, um grande sucesso, o Taurus. Um sedã à frente do tempo que combateu a chegada dos carros médios japoneses e segurou como pode a onda dos veículos familiares.

Projetado em túnel de vento, o Ford Taurus tinha montagem já feita por robôs, era aerodinâmico e eficiente na sua proposta sem custar caro. Sua apresentação ocorreu há 40 anos, mas o lançamento efetivo ao mercado chegou no final do ano. Foi um sucesso imediato.

A gama do Ford Taurus mesclava elementos clássicos e cromados como o consumidor tradicional gostava. Mas, ao mesmo tempo, tinha elementos plásticos envolventes e motorização moderna, vidros amplos, cores mais claras e bom acabamento. Estava disponível nas versões sedã e perua com três versões.

O Ford Taurus tinha a versão L com motor 2,5 litros quatro cilindros de 92cv e 18kgfm e as versões GL e LX — traziam o V6 de 3,0 litros com 140cv 22kgfm com comando de válvulas no bloco e alimentados por injeção eletrônica. Rapidamente o Taurus passou a roubar clientes dos modelos compactos e também dos grandes na linha Ford, o que era por um lado e a marca respondeu rápido com mais versões.

A Ford o comparava com o Toyota Camry e Honda Accord que ameaçavam o Ford. A GM e Chrysler também tinham projetos novos, mas nenhum tão bem-sucedido quanto o Taurus.

Em 1987 ele passava a oferecer motor 3,8 litros V6 e dois anos depois um motor 3,0 litros V6 feito pela Yamaha com o nome de SHO (Super High Output). Tinha 220cv e deixava até esportivos da época para trás como o Camaro e o próprio Mustang e também esportivos da época como Mitsubishi Eclipse, Plymouth Laser e Eagle Talon.

A história do Taurus passa também pelo filme Robocop. Lançado em 1987, teve uma profusão de Ford Taurus usados no filme que recriava um “futuro próximo” na definição do diretor Paul Verhoeven. O Taurus, porém, não era uma ação de merchandising da Ford, motivo pelo qual os carros foram descaracterizados e não aparecem com o logotipo da marca.

Mas pelo visto os produtores do filme pareciam ser fãs da Ford. O carro dos vilões e que aparece de forma satírica no filme é o 6000 SUX. A referência do “6000” era para o concorrente do Taurus na época, o Pontiac 6000. E o 6000 SUX do filme era um Velho Oldsmobile Cutlass Supreme 1977 modificado. Pontiac e Oldsmobile são marcas da General Motors.

Seja como Ford, o Taurus seguiu sua trilha de sucesso depois do Robocop, mudou nos anos 1990 e teve várias gerações. Mas a história começou muito bem em 1985 há longínquos 40 anos em que um carro moderno surgiu em cena e encontrou seu lugar.

