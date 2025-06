Foton Tunland V7 e V9 é a primeira picape híbrida do Brasil: veja o preço Picapes têm potência de até 175 cv e inovam na proposta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 11h00 ) twitter

Após apresentação no ano passado no Brasil, a Foton, marca chinesa, começa a vender as picapes Tunland V7, por R$ 279.990, e Tunland V9, por R$ 299.990, no mercado brasileiro. Além disso, ambas são equipadas com motor 2.0 litros turbodiesel com potência de 175 cv e sistema híbrido leve.

A Tunland V9 conta com suspensão traseira independente, teto solar panorâmico e um pacote robusto de assistentes de condução (ADAS). Já a Tunland V7 tem suspensão traseira reforçada por feixe de molas, preparada para enfrentar terrenos fora de estrada e tarefas mais exigentes.

Além disso, assim como todos os veículos chineses trazem central multimídia de 14,6 polegadas, painel digital de 12,3 polegadas, bancos com ajustes elétricos e isolamento acústico aprimorado. O visual é marcado por faróis full LED e rodas de liga leve aro 18.

Sob o capô, as duas utilizam motorização diesel combinada com sistema híbrido leve de 48V fornecido pela Bosch, aliado a câmbio automático de 8 marchas da ZF, tração 4x4 e seis modos de condução. O conjunto mecânico de 2.0 litros turbodiesel entrega 175 cv com torque de 45,4 kgfm.

Em relação aos equipamentos, a Tunland V9 conta com piloto automático adaptativo com Stop & Go, centralização em faixa, assistente de tráfego, visão 360º, câmera de visão transparente do solo, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, ponto cego, alerta de tráfego cruzado e de abertura segura das portas. Já a Tunland V7 traz alerta de permanência em faixa, detector de fadiga, ponto cego, alerta de tráfego cruzado, câmera 360° e visão transparente do solo. Ambas são equipadas com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), controle de estabilidade e tração, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), freios ABS com EBD e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

