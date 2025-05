Frio chegando: veja como cuidar do interior do carro Bactérias e fungos se proliferam em ambientes úmidos e mais frios: veja como se precaver Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

As temperaturas mais frias já chegaram e com elas alguns cuidados com o automóvel são fundamentais. Pelas manhãs, nos estados do sul e sudeste as temperaturas em algumas cidades já chegam a 12 ou 13 graus e o interior do veículo fica sujeito a uma série de contaminações durante o inverno brasileiro que costuma ser bastante úmido. Como cuidar do veículo e prepará-lo para a chegada do inverno? Que tipo de cuidado devo ter com bancos e forrações além dos carpetes?

Primeiro vale lembrar que o carro limpo não é apenas uma questão estética especialmente na parte interna. Restos de comida e de embalagens, itens com matéria orgânica e outros tipos de sujeira são fontes de bactérias e de fungos que prejudicam a saúde. Antes de tudo, não deixe restos de alimentos ou vegetais dentro do veículo.

Em segundo lugar, é preciso ir muito além do que uma simples limpeza com aspiração. Existem produtos do tipo spray de limpeza seca que removem sujidades e também fungos e bactérias que começam a se proliferar na umidade e nos carros fechados por muito tempo.

Além da limpeza com esses produtos, basta usar uma solução com espuma de detergente e pouca água, bicarbonato de sódio ou vinagre (apenas algumas gotas) para limpar carpetes, banco, forrações de porta e o teto. Após esfregar com esponja macia deve se usar um pano seco logo em seguida. Isso ajuda e muito a reduzir a presença dessas bactérias, fungos e outras substâncias nocivas à saúde especialmente para quem tem filhos pequenos. Muitas vezes irritações, rinites e manifestações alérgicas surgem a partir do contato da criança com ambientes contaminados ainda que de forma invisível.

Também existem no mercado os chamados serviços de Higienização. Porém há vários padrões para esse serviço que pode incluir o uso de detergentes líquidos, produtos anti bactérias e até mesmo soluções de limpeza a vapor que são bem eficientes. Especialmente nesta época onde o frio começa a chegar com mais força é recomendada fazer a limpeza da parte interna do carro e mantê-la, semanalmente, com aspiração ou simplesmente com a remoção de sujeira aparente.

Nesta fase do ano a preocupação deixa de ser o sol intenso sobre o acabamento do carro e passa a se concentrar nessa tendência de proliferação de fungos e bactérias. Os motoristas devem ficar atentos para evitar riscos à saúde e manter o interior do carro sempre limpo.

