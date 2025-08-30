Logo R7.com
GAC Aion V recebe motor híbrido EREV na China

No Brasil, SUV é vendido apenas na versão elétrica com 204cv

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

O GAC Aion V acaba de receber novidades importantes na linha 2026 mas somente no mercado chinês. O SUV responde a demanda dos carros elétricos com extensor de autonomia e ganha motor a gasolina que serve exclusivamente para alimentar o motor elétrico (EREV, ou elétrico com esse extensor de autonomia).

Trata-se de um motor 1.5 de 101cv da Guangzhou Qisheng Power que alimenta o propulsor elétrico tanto de 204cv quanto de 224cv. As baterias seguem com 63 ou 75kw para autonomia de até 650km.

Há uma nova faixa iluminada da dianteira que combina com os faróis com visual mais quadrado. Na traseira, alma atualização discreta nas lanternas bem como nos pára-choques. A suspensão traseira também foi atualizada com um sistema independente para melhorar o conforto a bordo.

O Gac Aion V tem bom pacote de itens de série com pacote ADAS ADiGO SENSE AI, uma inteligência artificial adaptativa ao perfil do piloto e assistentes de condução com o controle de cruzeiro ativo, alerta de Ponto Cego, alerta de colisão em frenagem de emergência entre outros itens.


Na China o Gac Aion V será concorrente direto do Leapmotor C10 que será lançado no Brasil até o final do ano. A Gac está expandindo sua atuação de forma bem rápida já com cinco produtos no Brasil. Quem sabe a Gac não tenha em mente trazer o Aion V para o mercado nacional. As chances do sistema EREV (híbrido com extensor de alcance) vingar por aqui são bem altas dadas as dificuldades de estrutura de recarga disponíveis.

