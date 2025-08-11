Recém lançado no Brasil, GAC Aion V recebe atualizações na China SUV ganha versão com extensor de alcance e mudanças visuais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 10h36 (Atualizado em 11/08/2025 - 10h51 ) twitter

O GAC Aion V, SUV elétrico lançado no Brasil por R$ 214.900, acaba de receber, na China, uma atualização com mudanças visuais e uma nova configuração de motorização.

SUV da GAC ganha motor a combustão como gerador de energia para as baterias na China Ministério da Informação (MIIT) reprodução

As imagens oficiais do Ministério da Informação (MIIT, equivalente ao Inmetro no Brasil) revelam que a dianteira ganhou faixa de LED contínua e para-choque redesenhado, mantendo praticamente as mesmas dimensões, com distância entre-eixos de 2.775 mm e pequeno ajuste no comprimento total.

SUV da GAC ganha motor a combustão como gerador de energia para as baterias na China Ministério da Informação (MIIT) reprodução

No mercado chinês, além das versões 100% elétricas já conhecidas, com motores de 150 kW (204 cv) e 165 kW (224 cv) — no Brasil disponível apenas com 204 cv —, a principal novidade é a chegada de uma variante equipada com extensor de alcance. Esse sistema utiliza um gerador a combustão de 74 kW (101 cv) fornecido pela Guangzhou Qisheng Power, atuando para recarregar a bateria durante a condução. Dessa forma, o motor não é usado para tração, mas para ampliar a autonomia total, recurso que se mostra vantajoso em viagens longas ou regiões com infraestrutura de recarga limitada.

SUV da GAC ganha motor a combustão como gerador de energia para as baterias na China Ministério da Informação (MIIT) reprodução

A oferta dessa nova configuração insere o Aion V na crescente tendência de modelos EREV (Extended Range Electric Vehicle) entre as marcas chinesas, aproximando-o de concorrentes como o Leapmotor C10, que também adota a tecnologia e já iniciou suas vendas no Brasil.

SUV da GAC ganha motor a combustão como gerador de energia para as baterias na China Ministério da Informação (MIIT) reprodução

No país, o GAC Aion V estreou em 2025 e no primeiro mês registrou 116 unidades emplacadas, sendo o modelo elétrico mais vendido da marca e alcançando pela primeira vez o top 10 dos elétricos mais vendidos no Brasil.

Ainda não há previsão para a chegada da versão atualizada ao mercado chinês, o que adia qualquer confirmação sobre sua disponibilidade futura no mercado brasileiro.

