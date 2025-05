Antes do lançamento no Brasil, Leapmotor C10 ganha versão mais potente SUV ganha 67cv de potência nas versões elétrica e também EREV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 10h17 (Atualizado em 05/05/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Leapmotor foi anunciada para o Brasil pela Stellantis e seus modelos chineses já começam a ganhar atualizações.

Leapmotor C10 2026 já está chegando às lojas na China

No caso do C10, que será o primeiro produto da Leapmotor vendido por aqui, há uma nova opção de motor mais potente. Além disso, há uma pequena mudança nos farois mais integrados por uma barra dianteira e na pré-venda os clientes terão vantagens exclusivas no mercado chinês.

Leapmotor C10 2026 já está chegando às lojas na China

O C10 modelo 2026 ganha uma opção de motor de 220kw ou 295cv, o que representa um ganho de 67cv em relação ao modelo de entrada que tem 228cv. Com o novo motor, o Leapmotor C10 fica quase 1,5s mais rápido no 0-100 e alcança a velocidade em 5,9s.

Leapmotor C10 2026 já está chegando às lojas na China

Com arquitetura de 800V, o Leapmotor C10 permite carga rápida com 74,9kwh de bateria para uma autonomia de 605km no ciclo chinês CLTC.

‌



Leapmotor C10 2026 já está chegando às lojas na China

O Leapmotor C10 2026 atualizado usa chip Qualcomm Snapdragon 8295P que é ainda mais rápido e integra todo o sistema LiDAR de segurança com o entretenimento e captação de vídeos.

Na linha 2026 o C10 ganha nova opção de cor roxa, novo sistema elétrico de abertura de portas e sistema de recarga sem fio para celulares com 50watts.

‌



Marcos Camargo Jr 28.04.2025

Da mesma forma a versão EREV terá o mesmo motor elétrico com a possibilidade de recarga via motor 1.5 a gasolina que funciona como um gerador. Os preços partem de US$ 17,8 mil e chegam a US$ 20,6 mil, cerca de R$ 100 a R$ 116 mil em valores puramente convertidos. Os clientes que entrarem na pré venda no mercado chinês ainda receberão US$ 550 (R$ 3,1 mil) de desconto, carregador doméstico gratuito e dois anos de internet grátis para o veículo.

A Leapmotor chegará oficialmente ao Brasil no segundo semestre com o C10 e logo na sequência o B10 e também provavelmente o sedã B01 em suas versões elétricas e também elétricas com alcance estendido.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.