GAC oficializa estreia no Brasil dia 23 de maio e mostra três modelos Marca chinesa reafirma compromisso com investimento de R$ 5,5 bilhões no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 17h30 (Atualizado em 09/05/2025 - 17h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GAC/Divulgação

A GAC anunciou hoje sua estreia oficial no mercado nacional. Em um comunicado de imprensa a GAC disse: “É com grande entusiasmo que a GAC (gê-a-cê), uma das maiores montadoras da China, anuncia sua chegada ao Brasil para transformar o mercado automotivo”

GAC/Divulgação

A GAC disse que terá “um portfólio completo de veículos elétricos, híbridos e a combustão, além de um investimento de R$ 5,5 bilhões para garantir excelência em cada etapa: do desenvolvimento ao pós-venda”.

GAC/Divulgação

A marca que já vinha trabalhando conteúdo nas redes sociais já convida os seguidores a criar conteúdo com a GAC em uma “collab”. Conforme o R7-Autos Carros já havia antecipado a pré venda dos primeiros modelos começa dia 23 de maio.

GAC/Divulgação

No material enviado à imprensa a GAC confirma que o primeiro lote de 300 veículos elétricos já desembarcou no país “Isso dá início a uma nova era de mobilidade sustentável e tecnologia avançada”, completa o material.

‌



TE CUIDA BYD DOLPHIN: a GAC vai lançar o Aion UT no Brasil. Ele tem o mesmo perfil do Dolphin porém com motor de 134cv e pacote ADAS de série! VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros TE CUIDA BYD DOLPHIN: a GAC vai lançar o Aion UT no Brasil. Ele tem o mesmo perfil do Dolphin porém com motor de 134cv e pacote ADAS de série . Você acha que fará sucesso aqui no Brasil? #gac #dolphin #byddolphin #carroeletrico ♬ som original - marcoscamargo_carros

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.