GAC: próxima marca no Brasil registra seu 4° carro SUV, monovolume e sedã estão nos planos da gigante chinesa que será lançada oficialmente até maio Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/04/2025 - 02h00 ) twitter

A GAC é a próxima marca chinesa a estrear no Brasil e os primeiros passos dessa operação serão revelados em breve. A marca que já havia registrado o Aion Y Plus (um SUV), Aion ES (sedã compacto) e o Hyptec HT (SUV cupê) agora registra o Aion S Max, que é um sedã, no Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI).

Recentemente no Salão de Xangai vimos de perto no estande da GAC uma série de produtos com grande potencial para o mercado nacional.

O sedã tecnológico Aion S Max tem dimensões avantajadas com seus 4.863 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.515 mm de altura e uma distância entre eixos de 2.760 mm.

A princípio o Aion S Max terá motor elétrico de 245cv mas também é vendido com uma versão mais em conta de 204cv. As versões com 59kwh de bateria tem 510km de autonomia e a segunda opção com 69kwh rende 610 considerando sempre o ciclo chinês de carga (CLTC).

Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

O primeiro lote de veículos da GAC, inclusive, deve chegar nos próximos dias ao Brasil. Um evento de lançamento será realizado no final do mês ou no começo de maio para marcar a estreia da GAC por aqui.

Marcos Camargo Jr. 30.04.2025

