Gasolina comum, aditivada ou premium: qual delas tem menos etanol? Na hora de abastecer o consumidor deve avaliar os impactos e o custo do combustível para fazer a melhor escolha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 20h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução

A gasolina no Brasil deve ter etanol adicionado conforme estabelece a Agência Nacional de Petróleo. Mas muitos consumidores tem dúvida sobre qual é o percentual de etanol presente na gasolina dos veículos no Brasil.

Por que a gasolina brasileira tem etanol?

Por vários motivos mas podemos elencar quatro razões: reduzir as emissões de poluentes, diminuir a dependência de petróleo que em parte é importado, como aditivo e também para evitar a separação da água do combustível. Há alguns anos o chumbo era usado com essa função mas depois foi substituído pelo etanol.

‌



Freepik/Reprodução

Vale lembrar que quanto maior o percentual de etanol menor será a autonomia do veículo e maior o consumo. No entanto, o etanol tem vantagens como a redução de poluentes e o custo menor em relação à gasolina.

‌



Mas qual é o percentual de mistura do etanol na gasolina?

No Brasil a gasolina deve ter entre 18% e 27,5% de etanol anidro. A gasolina comum é chamada tecnicamente de “E27” sendo a mais acessível e também mais barata com 27,5%. A gasolina premium (E25) contém 25% de etanol. A gasolina comum tem entre 89 e 92 octanas enquanto a premium tem octanagem mais elevada, chegando a 102 octanas RON.

‌



Freepik/Reprodução

O tipo de gasolina sempre afeta o funcionamento do motor. Veículos mais antigos dispensam a gasolina com maior Portana mas motores mais modernos é de alta compressão podem exigir o uso de combustível especial aqui no Brasil é denominado como “premium”. O governo brasileiro já aprovou tecnicamente a elevação para 30% do percentual de etanol na gasolina. Esta será a consequência do projeto de lei chamado de “Combustível do Futuro” (Lei 14.993/2024), já aprovado pela ANP e pelo Congresso.

Freepik/Reprodução

Em veículos Flex a elevação do percentual de etanol não será problema mas em carros monocombustivel, especialmente importados mais antigos e nacionais a gasolina, os impactos a longo prazo não foram devidamente comprovados.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.