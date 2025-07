Geely EX5: R7 já testou primeiro elétrico da marca no Brasil SUV médio tem duas versões com motor de 218cv que testamos na pista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 30/07/2025 - 13h59 ) twitter

A Geely lança hoje após a fase de pré-venda do GEELY EX5, o primeiro carro da marca a ser oferecido no mercado brasileiro. São duas versões com motorização elétrica única de 218cv: Pro (R$ 205.800,00) e Max (R$ 225.800,00). Para os 300 primeiros clientes a marca oferece um bônus adicional de R$ 10 mil o que faz com o que Geely EX5 possa ter o preço inicial de 195.800,00.

Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

O R7-Autos Carros já testou a novidade no autódromo Fazenda Capuava em um primeiro contato revelado para a imprensa especializada.

Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

Com 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura e 2,75 m de entre-eixos, o SUV vem equipado com motor elétrico de 217cv e 32,6 kgfm de torque alimentado por bateria Blade 60.2 kWh com entrada de 100kw de potência para recargas rápidas. A autonomia é de 413km na versão Pro menos equipada e 349km na versão Max.

Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

Entre os itens de série a versão PRO tem faróis Full LED automáticos e conjunto ótico todo em LED, rodas de 18″ com pneus 225/55, retrovisores elétricos com aquecimento, maçanetas retráteis, teto solar panorâmico com cortina elétrica e grade frontal ativa, ar-condicionado automático e filtro de cabine com certificação N95, bancos dianteiros com ajuste elétrico para o motorista (6 vias), vidros elétricos com função one-touch, volante com acabamento premium, bancos traseiros com encosto reclinável (30º/35º), gaveta de 14 litros sob o banco traseiro, espelho interno fotocrômico e iluminação interna em LED.

‌



Geely EX5 Marcos Camargo Jr. 17.07.2025

A versão MAX acrescenta rodas aro 19, bancos dianteiros ventilados e com função massagem (seis modos), luzes ambiente de 256 cores, som premium FLYME de 16 falantes, apoio de pernas elétrico para o passageiro, banco do passageiro com entrada e saída ativa e Head-Up Display de 13,8″.

Geely EX5 Marcos Camargo Jr. 17.07.2025

Primeiro teste

‌



O Geely EX5 entra em uma seara que ainda não tem grande volume de venda no país: SUVs médios com tração elétrica, mas surpreende.

Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

Seu porte altivo e o espaço interno permite espaço generoso para o porta malas, no banco traseiro e dianteiro. O acabamento também impressiona ainda que o design um tanto genérico possa parecer qualquer dos novos concorrentes desse segmento.

‌



Geely EX5, primeiro veículo elétrico da marca vendido no Brasil Geely Divulgação

A ergonomia adequada, a tela central e com boa parte dos comandos de segurança e entretenimento é fácil de manusear. Ao acelerarmos o motor elétrico notamos equilíbrio e apesar dos 217cv o ganho de velocidade é bem progressivo.

Geely EX5 Marcos Camargo Jr. 17.07.2025

Ao entrar nas curvas o controle de carroceria atua com força mantendo o controle e ao mesmo evitando o descontrole. Esse efeito é minimizado pela própria construção do Geely EX5 com baterias no assoalho.

Geely EX5 Marcos Camargo Jr. 17.07.2025

Com pacote completo de segurança e uma autonomia superior aos 400km na estrada (ciclo Inmetro) o preço de R$ 195 mil para os clientes é bem convidativo.

A Geely é uma das grandes fabricantes chinesas e está no Brasil com a Zeekr e em breve com a Link & Co. Os produtos da linha Geely serão comercializados em uma estrutura comercial compartilhada com a Renault.

