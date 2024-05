Alto contraste

GWM confirma nova versão do Haval H6: PHEV19 (GWM/Reprodução)

A Great Wall Motors confirmou no Brasil uma nova versão chamada PHEV19, configuração inédita com bateria de 19kwh. Com proposta de custo benefício o Haval H6 PHEV19 ficará entre a versão híbrida pura HEV2 e a PHEV34.

A proposta do Haval H6 é ser uma opção híbrida plugin mais eficiente que a HEV mas com bateria menor de 19kwh, onde surge a referência de nome. O motor híbrido do Haval H6 é 1.5 turbo a gasolina associado a um outro elétrico e a potência e torque combinados é de 326cv e 53kfgm de torque o que rende uma aceleração de 0-100km/h em 7,6s, sendo bem mais potente que a HEV2 de 243cv e a PHEV34 de 393cv.

Visualmente, o PHEV19 tem rodas específicas da versão, revestimento de bancos e alterações no interior inspiradas “nas últimas tendências estilísticas do mercado europeu”, disse a GWM em comunicado. No fim das contas a GWM responde ao seu maior concorrente também chinês, o BYD Song Plus híbrido plug-in.

CONSUMO REAL HAVAL H6 HEV de 243cv com motor híbrido: custa o preço do COMPASS e COROLLA CROSS 2024. Veja o vídeo!

“Estamos sempre estudando o mercado para saber quais são as demandas dos nossos consumidores. Muitos clientes queriam um híbrido plugin que trouxesse uma experiência de eletrificação acima do HEV2, mas não precisavam do desempenho impressionante do PHEV34. Por isso decidimos oferecer no Brasil mais uma versão da linha Haval, que vai atender a essa importante parcela do nosso público. Um produto extremamente competitivo, que oferece potência, design e o melhor custo-benefício no seu segmento”, destaca Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.





