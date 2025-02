Fiat confirma 7 novidades para esse ano no Brasil Fastback com teto solar, Titano com novo motor feita na Argentina e Cronos turbo estão na lista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h00 ) twitter

Placa Verde/Reprodução

A Fiat anunciou que só neste ano irá lançar sete novidades no mercado brasileiro. Entre novos produtos e reestilização a marca quer continuar ampliando a liderança no segmento de veículos de passeio e também comerciais. Confira sete novidades que a marca deve lançar por aqui:

Fiat/Reprodução Fiat/Reprodução

Fiat Fastback

Ele vem aparecendo em testes de rodagem com camuflagem no teto, dianteira e traseira. O SUV que estreou com opção de motor híbrido leve em 2025 vai mudar para a linha 2026. Ele terá nas versões mais caras a opção de um teto solar panorâmico bem como deve ter mudanças de estilo nos faróis e lanternas. O lançamento deve ocorrer até o meio do ano.

Fiat/Rperodução Fiat/Rperodução

Fiat Argo 2026

‌



Ele não terá motor turbo, opção que vai continuar no Pulse e no Fastback mas vai mudar na linha 2026. Protótipos já rodam exibindo os faróis em LED, os faróis e pára-choques devem mudar mas o motor deve continuar sendo o 1.0 e o 1.3 Firefly, sendo este opção de câmbio automático. O Argo deve ficar para o segundo semestre após o lançamento da Titano e do Fastback 2026.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

Fiat Ducato automática

‌



A van da Fiat também deve trocar o motor diesel e usar o 2.2 recém lançado nas linhas Rampage e Jeep Commander e sempre associado ao câmbio automático de nove marchas. A Sprinter bem como a Transit também oferecem versões automáticas aos clientes e a Stellantis não vai querer ficar de fora.

Fiat/Reprodução

Fiat Doblò 2026

‌



Fora do Brasil há quatro anos o novo Doblò não será um carro de passageiros com perfil de minivan. Porém, voltará como modelo comercial de maior porte para concorrer com o Renault Kangoo que tem feito sucesso por aqui nas versões a combustão e elétrica. O Doblò terá motor elétrico de 136 cv de potência e 27,5 kgfm de torque com autonomia de até 492km de autonomia no ciclo europeu.

Fiat/Reprodução Fiat/Reprodução

Fiat Titano “argentina”

A produção da Titano está concentrada no Uruguai mas os investimentos feitos na Argentina levarão a um “relançamento” da Titano que também vai trocar o motor Blue HDI pelo 2.2 turbodiesel que já existe no Commander, Fiat Toro e RAM Rampage com 200cv e 45kgfm de torque.

Fiat Cronos

O sedã passará a contar com opção de motor turbo T200 com 130cv e vai receber uma reestilização. Feito na Argentina agora o Cronos deverá ter mais atributos para brigar com modelos como Volkswagen Virtus que lhe roubou muitas vendas ano passado bem como Chevrolet Ônix Plus e Hyundai HB20S.

Marcos Camargo Jr. 17.02.2025

Fiat Toro diesel 2.2

Ao mencionar as novidades para esse ano a Fiat disse que a primeira foi a Toro diesel. Com novo motor 2.2 de 200cv e 45kgfm de torque ela ganha desempenho e mais economia de combustível. Mas os executivos da Stellantis não confirmaram que fato que a Toro já era uma das sete novidades. Ficam as apostas de que a Fiat apenas mostre no final do ano o Grande Panda que vem sendo testado e poderá ser feito em Porto Real ou Betim e inclusive pode ressuscitar o nome Fiat Uno. A conferir.

