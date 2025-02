Quais são os SUVs médios que serão lançados neste ano? Ford, Caoa Chery, GWM e Renault preparam novidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h00 ) twitter

O mercado dos utilitários esportivos compactos terá inúmeras novidades este ano mas outro segmento bastante disputado é o de modelos médios. Marcas tradicionais prepararam lançamentos e, em alguns casos, relançamentos em novas versões. O R7-Autos Carros apurou algumas destas novidades que vão chegar ainda em 2025.

Renault/Divulgação

Renault SUV “C”

A Renault vai apresentar no final do ano seu SUV que usará a plataforma RGMP ampliada do Kardian. Especula-se que a novidade receba o nome Boreal e deva estrear motor híbrido combinando o 1.3 TCe que foi nacionalizado com um propulsor elétrico. O carro já roda em testes pelo país e foi confirmado esta semana pelo CEO da Renault Luca de Meo.

‌



GMW/Reprodução GMW/Reprodução

GWM Tank 300

A GWM irá lançar o SUV médio híbrido por aqui em março segundo a nossa apuração exclusiva. Posicionado acima do Haval H6 GT, que é vendido por R$ 324 mil, o Tank 300 já teve 280 mil unidades vendidas em vários países sobretudo na China e em breve estará disponível para o público brasileiro. O crossover terá motorização híbrida de até 408 cv combinando motor 2.0 turbo com motor elétrico e tração 4X4.

‌



GMW/Reprodução GMW/Reprodução

Leapmotor C10

A Leapmotor estreia em breve e confirmou nesta semana que seu primeiro produto será o C10 que pode ser híbrido ou elétrico.

‌



Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Na variante híbrida o Leapmotor C20 combina o motor 1.5 a gasolina aspirado de 95 cv de potência aliado ao motor elétrico de 231 cv. Sua autonomia deve chegar a 1.190 km, com 210 km somente no modo elétrico. E na versao elétrica o C10 deve ter 231cv e 32,6 kgfm de torque, com bateria de 52,9 kWh ou 69,9 kWh, somando uma autonomia de até 530 km.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Ford Territory PHEV

O Ford Territory atual deve conviver com o novo produto que tem tudo para ser um dos 10 lançamentos que a Ford anunciou para esse ano (o primeiro foi a nova Transit).

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

Já vimos esse carro de perto no Salão de Guangzhou ano passado e o SUV médio combina o já conhecido motor 1.5 turbo de 150cv combinado com propulsor elétrico de 82cv que resulta em 218cv alimentado em parte por bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePo) fabricado pela chinesa CATL.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8 PHEV

O Tiggo 7 deve ser novidade com motor híbrido plugin e o Tiggo 8 serão atualizados o que justifica chama-los de “novos”. Os dois SUVs devem compartilhar a mesma motorização e seguir a reestilização que já existe na China há alguns anos.

Caoa Chery/Divulgação

As duas versões seguirão importadas e devem combinar o 1.5 turbo (provavelmente flex) tem cerca de 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos que somam 170 cv e 34,2 kgfm pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm. A apresentação, aliás, será nesta semana.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.