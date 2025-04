Haval H6 brasileiro será exportado para outros países GWM confirma novidades: Poer diesel e Wey 07 chegam esse ano enquanto H9 fica para um segundo momento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

A GWM alcançou 101 pontos de venda no mercado brasileiro e anuncia novos produtos que chegam esse ano. A Great Wall Motors confirma a estreia da Poer incluindo uma inédita versão diesel, o elétrico Wey 07 e diz estudar a introdução do Tank 400 e 700 por aqui. Outra confirmação é a de um SUV de 7 lugares com estrutura de chassi como da Poer. O R7-Autos Carros entrevistou Ricardo Bastos, diretor de assuntos institucionais e Diego Fernandes, CCO da GWM.

Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

Os anúncios foram feitos em um momento importante. O R7 divulgou com exclusividade que a produção começa já em maio em fase pré série e o lançamento comercial do Haval H6 montado no Brasil fica para o segundo semestre. “Estão negociando uma agenda com o presidente Lula e Jack Whey (chairman da GWM). A fábrica estará pronta no começo de junho, os primeiros protótipos rodando e devemos ter dois meses de produção em pré série até o início de fato. Temos já 400 pessoas trabalhando na fábrica em Iracemápolis”, diz Ricardo Bastos.

Ricardo Bastos, diretor de Relações Institucionais da GWM - Foto: Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

Exportações A novidade é que a GWM planeja exportar os veículos da linha Haval e da Poer a partir da fábrica no interior de SP. “Já temos dealers na Colômbia, Chile vendendo picape desde 2007 e temos a condição de exportar mas esse é um trabalho de pelo menos 2 anos pela frente”, diz Bastos.

‌



Haval XIAOLONG Max chinês: ainda longe do Brasil - Foto: Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

O executivo explica a mudança de discurso da GWM que inicialmente iria vender apenas modelos eletrificados no Brasil. “Somos uma empresa que tem todas tecnologias; diesel; híbrido plugin, hidrogênio, elétricos e quando a gente olha o mercado e o que os concorrentes fizeram vamos olhar como está a receptividade para avaliar qual o melhor veículo para o público do campo ou da cidade”, completa.

Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

Com isso, a picape Poer virá ao Brasil em duas motorizações. “Não vamos revelar ainda qual delas vem primeiro mas ela será oferecida com diesel com motor 2.4 que é de nova geração e PHEV não necessariamente esse ano mas essa gama será completada no ano que vem”, diz Ricardo Bastos.Novo SUV a caminho Agora a GWM prepara a fase final da linha de montagem para fabricar o Haval e uma segunda linha da Poer, anunciada desde o começo da operação comercial da GWM. “Além da picape teremos um novo produto que usa chassi e a mesma base da Poer mas não podemos revelar no momento”, diz Bastos. Nossa aposta recai sobre o Haval H9 que tem motor 2.4 turbodiesel de 184cv e 49kgfm e também uma versão híbrida plugin Hi4T, justamente o conjunto mecânico da Poer.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

Crescimento das vendas Na conversa com o R7, os executivos revelam que as metas da GWM em vendas foram atingidas ainda que a marca não tenha alcançado os 130 pontos de venda planejados para 2024.

Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

“Até o final de dezembro com a nossa capacidade de vendas os 101 pontos era adequado, mas vamos fechar 2025 com 130 concessionárias até o final do ano. Elas vão oferecer capilaridade maior para atender os clientes principalmente em cidades nas regiões mais distantes visando o cliente dos novos produtos”, diz Diego Fernandes, CCO da GWM.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.04.2025

Fernandes diz que a família Ora 03 já está completa no país e o foco será dado aos modelos híbridos iniciando pela Poer mas com um longo planejamento de novidades.

