Haval H6 nacional terá produção iniciada até maio

GWM/Divulgação

Nesta semana onde a GWM lançou seu terceiro produto no Brasil, o Tank 300, mais novidades foram divulgadas sobre os próximos passos da marca por aqui. Com 100 concessionários e boa aceitação da linha Haval, o R7-Autos Carros apurou que o SUV na versão nacional terá as primeiras unidades montadas em pré série já em maio. A GWM quer chamar para uma cerimônia em Iracemapolis/SP, autoridades como o governador Tarcísio de Freitas e o presidente Lula para o marco da produção nacional. No entanto, o Haval H6 nacional será lançado apenas no segundo semestre quando a produção em série já tiver se estabelecido.

Fábrica da GWM na China, uma das 18 no mundo

Hoje a GWM tem 100 concessionárias e na unidade paulista já atuam 300 colaboradores. Até o final do ano a meta é chegar a 800 postos de trabalho. O R7 apurou que já existem mais de 100 fornecedores envolvidos na operação e a GWM estuda até produzir as baterias dos carros híbridos aqui no Brasil mas usando células importadas.

GWM Haval H6 estreia na linha 2025 com novidades no design e nos equipamentos

A meta é alcançar 60% de conteúdo nacional ainda que em um primeiro momento o carro seja totalmente importado e venha desmontado em kits vindos da China. Aliás toda a linha do Haval será montada no pais: o HEV2 (híbrido puro) e também PHEV19, PHEV34 e GT serão montados em Iracemápolis.

GWM/Divulgação

A capacidade instalada inicial é de 30.000 veículos por ano mas chegará a 50.000 unidades nos próximos anos segundo confirmaram os executivos da marca.

Próximos produtos

Depois do Ora, a GWM vai lançar o SUV elétrico Wey. “Um perfil mais sofisticado, de tecnologia, com design feito para um cliente exigente e temos também a Poer, com atributos de resistência para o dia a dia”, disse Diego Fernandes, COO da GWM.

GWM/Divulgação

“Vendemos em 2024 um total de 29.000 veículos considerando um tíquete médio de R$ 250 mil e há muitos clientes que já estão renovando seus veículos e evoluindo de um PHEV19 para um PHEV34. E clientes que tem mais de um GWM em casa como um Haval e um Ora 03. Isso é um orgulho para nós”, emendou Fernandes.

Governador de SP e empresários da GWM andando pela fábrica no interior paulista

Também presente na coletiva de lançamento do Tank 300, Andy Zhang, presidente da GWM para o Brasil e México comemorou a presença da GWM em 170 países e 1.400 concessionários além de 90.000 funcionários. Em 2024 a empresa alcançou uma receita de US$ 27,9 bilhões (cerca de R$ 159 bilhões em valores convertidos). Só o ano passado foram US$ 1,38 bilhão em investimentos, cerca de R$ 7,8 bilhões.

HAVAL H6 GT 2023: avaliação completa e análise motor, ficha técnica e preço. VEJA O VÍDEO!

