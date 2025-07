Haval H6 One PCD passa a ser oferecido com desconte de R$ 22 mil; veja equipamentos Modelo segue com motorização híbrida de até 243 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/07/2025 - 15h53 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h56 ) twitter

Haval H6 One PCD GWM/Divulgação

A GWM passa a oferecer o Haval H6 HEV One, série especial limitada a 2 mil unidades, ao público PcD com isenção de IPI. O preço foi reduzido de R$ 199.000 para R$ 176.177,06, um desconto de R$ 22.823. O SUV médio é baseado na versão HEV2 e mantém o conjunto híbrido de até 243 cv.

Novo Haval H6 One GWM/Divulgação

O GWM Haval H6 HEV One traz alterações visuais em relação à linha regular, como lanternas traseiras vermelhas no lugar do acabamento fumê, rodas de liga leve com novo desenho e acabamento interno em black piano no painel central, substituindo o tom cinza fosco. O SUV não conta com teto solar panorâmico nem abertura elétrica do porta-malas, mas mantém os principais recursos de segurança e tecnologia das demais versões.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

Sob o capô, o utilitário esportivo vem equipado com motor 1.5 turbo a combustão e motor elétrico, com potência combinada de 243 cv e torque de 54 kgfm.

Novo Haval H6 One GWM/Divulgação

Segundo a GWM, quem quiser comprar o Haval H6 HEV One PCD terá que ir até uma das concessionárias da GWM em todo o país e contará com atendimento especializado e suporte na documentação para o público PCD.

