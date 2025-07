Honda CB 300F Twister 2026 chega às lojas com versões CBS e ABS Novas cores metálicas e perolizadas fazem parte do catálogo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h00 ) twitter

Honda CB 300F Twister 2026 Honda/Divulgação

A Honda inicia em agosto as vendas da linha 2026 da CB 300F Twister, modelo que segue na liderança do segmento de motocicletas de média cilindrada. Lançada em 2023, a CB 300F já acumula mais de 140 mil unidades emplacadas entre janeiro de 2023 e junho de 2025, de acordo com dados da Fenabrave.

Honda CB 300F Twister 2026 Honda/Divulgação

A CB 300F Twister 2026 mantém a configuração de motor SOHC monocilíndrico arrefecido a ar, com quatro válvulas e 293,5 cm³, compatível com a tecnologia FlexOne. O propulsor entrega torque e potência em conjunto com um câmbio de seis marchas e embreagem assistida e deslizante.

Honda CB 300F Twister 2026 Honda/Divulgação

O chassi é do tipo Diamond tubular em aço, com suspensão dianteira telescópica de 41 mm de diâmetro e 130 mm de curso, enquanto na traseira o sistema é monoshock, com mola dupla e balança de aço, oferecendo 120 mm de curso à roda traseira.

Honda CB 300F Twister 2026 Honda/Divulgação

A motocicleta será oferecida em duas versões de sistema de freios. A opção CBS (Combined Braking System) conta com cáliper dianteiro de três pistões, que aciona os freios dianteiro e traseiro de forma combinada. Já a versão ABS de dois canais utiliza cáliper dianteiro com pistão duplo e sistema independente. Em ambas as versões, os freios possuem discos de 276 mm (dianteiro) e 220 mm (traseiro), com cáliper traseiro de pistão simples.

‌



Honda CB 300F Twister 2026 Honda/Divulgação

As rodas são de liga leve, com pneus radiais, e a moto conta com iluminação full-LED, painel LCD blackout e porta USB-C no guidão.

‌



Vendas da Honda em 2025

‌



O mercado de motocicletas no Brasil continua em crescimento. Entre janeiro e junho de 2025 foram vendidas 1,03 milhão de motos, alta de 10,3% no comparativo anual segundo dados recentes da Abraciclo. Nesse cenário, a Honda se mantém dominante. No primeiro trimestre de 2025, a marca registrou 324.825 unidades vendidas e market share de 68,54%

Honda CB 300F Twister 2026 Honda/Divulgação

A CB 300F Twister 2026 estará disponível nas concessionárias Honda a partir da segunda quinzena de agosto com garantia de três anos sem limite de quilometragem. Os preços sugeridos, com base no Estado de São Paulo, são os seguintes:

• CB 300F ABS 2026: R$ 25.637,00 (cores: Azul Perolizado e Vermelho Metálico)

• CB 300F CBS 2026: R$ 24.657,00 (cores: Vermelho Metálico e Cinza Metálico)

