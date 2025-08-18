Huawei inicia pré-venda da perua elétrica e híbrida Stelato S9T na China Novidade mira Mercedes Classe E no mercado europeu Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

A Huawei iniciou no último final de semana a pré-venda da Stelato S9T, station wagon que marca a segunda aposta da marca chinesa. Baseada na versão sedã que tem feito sucesso sendo considerado um carro de luxo na China, o modelo tem 5,16 metros de comprimento, 2,00 m de largura, 1,49 m de altura e entre-eixos de 3,05 m, dimensões superiores às de rivais como a Mercedes-Benz Classe E All-Terrain.

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

Com preços entre 328 mil e 388 mil yuans (US$ 45,7 mil a 54 mil ou R$ 252 a R$ 302 mil em valores convertidos) a S9T recebeu 10 mil pedidos em apenas uma hora de pré-venda.

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

O desenho repete a identidade do sedã S9 lançado em 2024, com frente fechada, faróis afilados, rodas cromadas, maçanetas embutidas e lanternas unificadas em peça única. O teto levemente inclinado e o spoiler traseiro reforçam a proposta esportiva.

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

Vale lembrar que os carros da Stelato são vendidos em lojas da Huawei no mercado chinês e tem feito sucesso. A marca usa lojas de rua, em shoppings e concessionárias para expor seus veículos ao lado de celulares e gadgets de tecnologia.

‌



Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

A cabine do Stelato S9T esbanja bom acabamento e proposta de luxo e traz três telas — central de 16,1 polegadas, painel digital e display para o passageiro, ambos de 12,3 polegadas — além de bancos com aquecimento, ventilação, massagem e função gravidade zero. Há ainda opcional de projetor de 32 polegadas para os ocupantes traseiros, sistema de som Huawei Sound com 25 alto-falantes, refrigerador e porta-malas de 660 litros.

‌



Motor elétrico ou híbrido de alcance estendido

Na parte técnica, a Stelato S9T oferece versões elétricas com motor traseiro de 304 cv ou conjunto de dois motores e 516 cv, sempre com bateria de 100 kWh e até 801 km de autonomia (CLTC). Já as configurações híbridas de autonomia estendida combinam motor elétrico traseiro de 304 cv, baterias de 37 kWh ou 53,4 kWh e motor a gasolina 1.5 de 158 cv como gerador, alcançando até 354 km no modo elétrico e 1.305 km no total.

‌



A chegada às concessionárias chinesas ocorre em setembro, sem previsão de exportação no curto prazo mirando especialmente o mercado europeu.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.