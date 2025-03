Hyundai lança programa com revisões programadas e “pré pagas” Concessionárias em todo o país participam do plano chamado myHyundaiCare Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h00 ) twitter

A Hyundai está lançando um novo programa com quatro planos de revisões pré pagas e programadas para os veículos das linhas Creta e HB20. O programa “myHyundaiCare — Revisões Planejadas” vale em todo o território nacional.

São quatro planos com preço fixo o que assegura o valor mesmo se o valor da revisão for corrigido. As revisões são transferíveis em caso de venda do veículo e pode ser adquiridas com a compra do carro ou até a primeira revisão até 10.000km.

Luiz Estrozi, diretor de Pós-Vendas da Hyundai, comenta: “O myHyundaiCare — Revisões Planejadas é a solução mais prática e econômica para os clientes que desejam manter a manutenção de seu Hyundai sempre em dia, sem surpresas nos gastos”.

São planos da primeira a terceira, da primeira a quarta, da primeira a quinta ou da primeira até a sexta revisão em qualquer concessionária. Na linha Creta a economia chega a 15% em relação ao valor da concessionária. Os planos também são válidos para carros fabricados em 2024 desde que não tenham superado um ano de compra ou 10.000km rodados.

