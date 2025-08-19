Impulsionado por desconto de IPI, Fiat Argo chega a 600 mil unidades vendidas Compacto tem desconto e acelerou na vendas no último mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h00 ) twitter

Lançado em 2017, o Fiat Argo superou a marca de 600 mil unidades comercializadas no mercado brasileiro. O hatch, produzido em Betim (MG), também é exportado para outros 10 países da América Latina. Hoje impulsionado pelo programa Carro Sustentável que prevê desconto de IPI para modelos mais eficientes produzidos no país, o Argo está entre os carros mais vendidos do mercado.

Em 2023, o Fiat Argo passou a oferecer câmbio automático CVT de sete marchas associado ao motor 1.3 Firefly, solução que o colocou entre os automáticos mais econômicos da categoria. Já a linha 2026 trouxe atualizações como faróis Full LED, central multimídia com espelhamento sem fio e novos equipamentos de conforto e tecnologia.

O Argo é oferecido em diferentes versões — 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 AT/MT — com itens como ar-condicionado digital, retrovisores elétricos, chave presencial e sensor de estacionamento.

Atualmente, a configuração de entrada Drive 1.0 MT é vendida por R$ 87.990, já com os incentivos do programa Carro Sustentável.

FIAT ARGO 2026: veja o que mudou além de preços e versões. VEJA O VÍDEO!

