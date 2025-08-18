Jeep Commander 2026 tem redução de preços e mudanças em versões; veja equipamentos Modelo manteve a motorização e parte de R$ 220,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 19h21 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h21 ) twitter

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

O Jeep Commander 2026 ganhou mudanças visuais e, também, teve redução de preços de até R$ 16 mil. Entre as novidades estão novo para-choque, grade mais quadrada, lanternas atualizadas e revisões com câmbio por botão “e Shifter”, além de preços até 24% menores que os concorrentes, segundo a Stellantis dona da marca. Além disso, o utilitário manteve a motorização e parte de R$ 220,9 mil

Jeep Commander 2026 O Mecanico/Jeep/Divulgação

Sob o capô, o Commander segue equipado com motor 1.3 T270 turboflex, que rende até 176 CV e 270 Nm de torque com câmbio automático de 6 marchas e tração 4x2. Já a versão topo de linha Blackhawk conta com motor Hurricane 2.0T de 272 CV e 400 Nm, acelerando de 0 a 100 km/h em 7 segundos. A opção diesel Multijet 2.2 rende até 200 CV com torque 450 Nm, associada a câmbio automático de 9 marchas e tração 4x4 Jeep Active Drive Low.

Versões, equipamentos e preços do Jeep Commander 2026:

Jeep Commander Longitude T270 - R$ 220.990 - Novo design de roda de 18’’, novo para-choque, novos faróis em LED, nova lanterna traseira em LED, ADAS nível 2, 6 airbags, abertura elétrica do porta-malas, banco de couro preto, terceira fileira de bancos.

‌



Jeep Commander 2026 O Mecanico/Jeep/Divulgação

Jeep Commander Limited T270 - R$ 246.990 - todos os itens do Longitude, mais novo design de roda de 18’’, Adventure Intelligence com Alexa integrada, 7 airbags, monitoramento de ponto cego (BSM), carregador por indução, bancos e painel em couro e suede preto e cinza, banco elétrico do motorista, som Harman Kardon.

Jeep Commander 2026 O Mecanico/Jeep/Divulgação

Jeep Commander Overland T270 - R$ 273.990 - todos os itens do Limited, mais nova câmera 360°, novo design de roda de 19’’, bancos em couro e suede marrom, banco do passageiro elétrico, teto solar panorâmico, molduras inferiores pintadas, abertura elétrica do porta-malas com hands free, banco do motorista com memória.

‌



Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

Jeep Commander Overland 2.2 Turbodiesel - R$ 308.490 - todos os itens do Overland Flex, mais novo câmbio rotary shift, motor turbodiesel de 200 CV, tração 4x4 Active Drive Low, Jeep Off Road Pages, seletor de terrenos.

Jeep Commander 2026 O Mecanico/Jeep/Divulgação

Jeep Commander Blackhawk Hurricane - R$ 324.990 - todos os itens do Overland Turbodiesel, mais motor Hurricane 2.0T de 272 CV, novo design de roda de 19’’, Performance Pages, pinça de freio vermelha, acabamentos em preto, bancos com detalhes exclusivos.

‌



