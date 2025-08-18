Jeep Commander 2026 recebe novo visual e fica ate R$ 19 mil mais barato Mesmo sem motor híbrido, Jeep aposta na competitividade do preço mais baixo e mudanças pontuais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h00 ) twitter

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

O Jeep Commander é líder em vendas no segmento de sete lugares mas está em um mercado disputado e que já levou muitos clientes para os modelos híbridos. Para 2026 a Jeep fez mudanças pontuais para o seu SUV mais refinado que agora está até R$ 16 mil mais barato. Mas o que mudou?

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

Há novidades visuais no Jeep Commander 2026 com novo pára-choque, grade mais “quadrada” e lanternas. Algumas revisões ganharam controle de câmbio por botão “e Shifter” e revisões até 24% mais baratas que os concorrentes, segundo a Stellantis. Não há mais versão Limited diesel nem Overland com motor 2.0 turbo a gasolina ou versões de cinco lugares.

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

Visual atualizado

‌



A Jeep atualiza o visual do Commander no conjunto óptico com faróis com assinatura em LED redesenhados, além de novas grades frontais, destacando as tradicionais sete fendas da Jeep. O modelo também ganhou novo para-choque dianteiro e uma nova lanterna traseira com iluminação em LED contínua e todas as versões ganham novas rodas.

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

No interior, as versões Overland e Blackhawk ganharam câmera 360° e o câmbio rotary shifter, que substitui a alavanca tradicional por um comando giratório, equipa as versões Overland turbodiesel e a Blackhawk Hurricane.

‌



Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

“Em um ano muito especial para a Jeep no Brasil, em que completamos 10 anos de produção, trazer todas essas novidades ao Commander só demonstra o nosso compromisso com o mercado e nossos clientes. Conseguimos agregar ainda mais valor a um veículo que já era referência em sofisticação, performance e conforto entre os SUVs grandes.” comentou Hugo Domingues, Vice-Presidente da Jeep para a América do Sul.

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

Itens de série no Commander 2026

‌



Entre os itens de destaque mas sem mudanças estão pacote ADAS de nível 2 com alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis, piloto automático adaptativo e detecção de mãos fora do volante.

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

O Commander segue equipado com quadro de instrumentos digital de 10,25”, central multimídia de 10,1” com Alexa integrada, exclusivo entre os concorrentes, e Wi-Fi Hotspot gratuito por 12 meses. Além disso, nas versões a partir da Limited, o SUV segue equipado com o sistema Adventure Intelligence Plus, que permite, entre diversas funções, o monitoramento em tempo real do veículo.

Motorização não muda no Commander

O Jeep Commander segue com motor T270 turboflex de 176CV de potência e 270 Nm de torque associado a um câmbio automático de 6 velocidades e tração 4x2 e o Jeep Traction Control+ nas versões de entrada. A topo de linha Blackhawk segue com o motor Hurricane 2.0T, entrega 272 CV de potência e 400 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h em 7 segundos.

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

Para quem prefere a opção diesel, o motor Multijet 2.2 turbodiesel entrega 200 CV de potência e 450 Nm de torque.

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

Ambos os motores estão associados a um câmbio automático de nove marchas e a tração 4x4 Jeep Active Drive Low com seletor de terrenos, controle de descida em rampas (HDC) e as Off-Road Pages no painel de instrumentos. Na versão Blackhawk, o Commander oferece o Performance Pages, que indicam a pressão da turbina, G-force, potência e torque.

Teste rápido com a novidade

Testamos o Jeep Commander 2026 em um trecho de estrada e off road pelas “rutas” na região de Mendoza, no oeste da Argentina. O Jeep Commander testado era o Blackhawk com motor a gasolina de 272cv que prima pelo desempenho sem abrir mão da capacidade off road que lhe traz muita versatilidade. Por dentro a experiência do câmbio com controle rotativo também melhora o conforto bem como os itens como Performance Pages e câmera 360°.

Jeep Commander 2026 Jeep/Divulgação

Uma pena não ser eletrificado onde as vendas desse tipo de produto crescem mês a mês. A Jeep por hora aposta em preços melhores para manter sua clientela cativa e com descontos tende a agregar mais clientes.

Garantia de cinco anos

Assim como toda a gama nacional Jeep, o Commander oferece 5 anos de garantia e assistência 24h em todo território nacional. Uma pena não ter recebido motor híbrido ainda que fosse apenas uma assistência eletrificada leve como no Fiat Pulse e Fastback T200 Hybrid. Esse segmento já tem concorrentes de peso Caoa Chery Tiggo 8 para citar um modelo de sete lugares e carros do mesmo porte como BYD Song Plus e GWM Haval H6.

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

Confira a lista de itens e preços do Novo Jeep Commander:

Longitude T270:

* Novo design de roda de 18’’

* Novo para-choque

* Novos faróis em LED

* Nova lanterna traseira com assinatura em LED

* Adas nível 2

* 6 airbags

* Abertura elétrica do porta-malas

* Banco de couro preto

* Terceira fileira de bancos

R$ 220.990 (redução de R$ 19 mil)

Limited T270 – todos os itens do Longitude, mais:

* Novo design de roda de 18’’

* Adventure Intelligence com Alexa integrada

* 7 airbags

* Monitoramento de Ponto Cego (BSM)

* Carregador por indução

* Bancos e painel em couro e suede preto e cinza

* Banco elétrico para o motorista

* Som Harman Kardon

R$ 246.990 (redução de R$ 11 mil)

Overland T270 – todas os itens do Limited, mais:

* Nova câmera 360°

* Novo design de roda de 19’’

* Bancos em couro e suede marrom

* Banco do passageiro elétrico

* Teto solar panorâmico

* Molduras inferiores pintadas

* Abertura elétrica do porta-malas + hands free

* Banco do motorista com memória

R$ 273.990 (redução de R$ 7 mil)

Overland 2.2 Turbodiesel – todos os itens do Overland Flex, mais:

* Novo câmbio rotary shift

* Motor Turbodiesel de 200cv

* Tração 4x4 active drive low

* Jeep off road pages

* Seletor de terrenos

R$ 308.490 (redução de R$ 6 mil)

Blackhawk Hurricane – todos os itens do Overland Turbodiesel, mais:

* Motor Hurricane 2.0T de 272cv

* Novo design de roda de 19’’

* Performance pages

* Pinça de freio vermelhas

* Acabamentos em preto

* Bancos com detalhes exclusivos

R$ 324.990 (redução de R$ 16 mil)

