Jeep Compass ultrapassa 500 mil unidades vendidas no Brasil SUV médio foi o mais vendido do mercado nacional nesse período Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 15h22 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Jeep Compass alcançou a marca de 500 mil unidades vendidas no Brasil desde o seu lançamento, em setembro de 2016.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

Produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), o SUV se consolidou como um dos principais modelos da categoria no país, figurando com frequência entre os 10 veículos mais vendidos do mercado nacional.

RESUMO DA NOTÍCIA Jeep Compass alcançou 500 mil unidades vendidas no Brasil desde 2016.

Modelo mais vendido da Jeep, lidera o segmento de SUVs no país.

Atualização de 2023 trouxe melhorias visuais e novas tecnologias, incluindo motor 2.0 turbo de 272 cv.

Compass é exportado para a América Latina, destacando a fábrica de Goiana como estratégica para a Stellantis. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

O Compass é atualmente o modelo mais vendido da Jeep no Brasil e lidera o segmento desde sua estreia. Em 2023, o SUV passou por uma atualização visual e ganhou novas tecnologias, além do motor 2.0 Hurricane turbo, que entrega 272 cv de potência nas versões mais completas.

Divulgação/Jeep

Além do bom desempenho em vendas, o Compass também se destaca pela lista de equipamentos, que inclui itens de assistência à condução, central multimídia com conectividade, versões com tração 4x4 e garantia de cinco anos. O modelo também acumula prêmios da imprensa especializada desde seu lançamento.

‌



O SUV é exportado para diversos mercados da América Latina, reforçando o papel estratégico da fábrica de Goiana na produção de modelos globais da Stellantis.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.