Jeep faz propaganda histórica no SuperBowl e "cutuca" Ford Recon aparece pela primeira vez no vídeo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h18 )

Ao estrear sua campanha publicitária no intervalo do Super Bowl, que registrou cerca de 123 milhões de televisores ligados na competição, a Jeep apresentou um comercial inusitado. O vídeo estrelado por Harrison Ford trouxe algumas pistas sobre as novidades da marca e algumas mudanças, além de provocações para a rival Ford.

Harrison Ford exibe uma vida pacata em uma cabana nas montanhas e fala sobre a “liberdade de escolha”, que é uma alusão direta a possibilidade de compra de carros a combustão, híbridos e elétricos.

No vídeo, o premiado ator brinca com o próprio sobrenome e acelera um Jeep Wrangler, modelo icônico da marca do grupo Stellantis. O Wrangler acelera na frente do Ford Bronco, outra provocação para a marca rival. Mais adiante, o vídeo exibe o modelo Recon, futuro elétrico da marca, mas dispensa o recém-lançado Wagoneer S, outro elétrico da Jeep.

Seja como for, a Jeep e a Ford tem laços e rivalidades mais profundas. A Willys Overland ficou responsável pela produção do Jeep na Segunda Guerra Mundial, assim como a Batam, e enquanto o Jeep militar virou Jeep Civil, depois Wrangler, a Willys por sua vez foi absorvida pela Ford em vários países, como o Brasil.

