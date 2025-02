Jeep foi a marca que mais cresceu em janeiro de 2025 Marca de SUvs da Stellantis avançou 1,5% no market share: Compass manteve liderança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/02/2025 - 15h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h15 ) twitter

Jeep foi a marca que mais cresceu em participação de mercado em comparação com o mês anterior Jeep/Divulgação

Dados de vendas divulgados pela Fenabrave mostram que em janeiro, a Jeep foi a marca que mais cresceu em participação de mercado em comparação com o mês anterior, com um avanço de 1,5% com 9.232 unidades comercializadas. Atualmente a Jeep tem 5,7% de market share no mercado nacional.

Jeep Compass manteve a liderança entre os SUVs médios no país Jeep/Divulgação

O Jeep Compass manteve a liderança entre os SUVs médios no país. O modelo emplacou 4.436 unidades em janeiro, 36,3% do segmento de modelos médios.

Jeep Commander emplacou 1.107 unidades em janeiro

O Jeep Renegade também foi bem com 3.679 emplacamento em janeiro com 7,9% de participação nesse segmento, o que significa 1,6% a mais ao longo do ano de 2024. O Jeep Commander emplacou 1.107 unidades em janeiro e também se mantém à frente no segmento de modelos de maior porte.

