Kia Bongo: veja tudo o que mudou na linha 2025

Pouco tempo depois da mudança anunciada para o Hyundai HR, seu “irmão” Bongo também recebeu mudanças e agora está na linha 2025. Suas mudanças foram pouco significativas como se vê adiante:

O Kia Bongo 2025 ganha para-brisa degradê e luzes de neblina auxiliares mantendo a capacidade de carga de 1.811kg.

O nome correto do veículo é Bongo K2500 4x4 tem motor 2.5 turbodiesel com quatro cilindros, 16 válvulas e intercooler. São 130,5 cv de potência a 3.800 rpm e 26 kgfm de torque a 1.250 rpm. A novidade é um novo sistema de alimentação eletrônica segundo a Kia Motors.

Em cumprimento à legislação traz repetidores de seta nas portas e luzes diurnas além de controle eletrônico de estabilidade, bancos com tecido sintético, freios ABS, computador de bordo, chave com controle de abertura remota das portas e alerta de afivelamento do cinto de segurança do motorista.

O Kia Bongo K2500 4x4 é vendido em duas versões: R$ 174.990 sem ar condicionado ou com ar-condicionado por R$ 181.990 sempre com garantia de 3 anos ou 100 mil km na rede de concessionários.