Kia diz que bateria do EV4 mantém 70% da carga após oito anos de uso intenso SUV elétrico compacto é testado na Europa ao longo de 110.000km Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 16h00 )

A Kia concluiu uma extensa bateria de testes para avaliar a durabilidade do EV4, seu novo modelo elétrico. O protótipo percorreu mais de 110 mil quilômetros em diferentes condições, incluindo 10 mil km no circuito de Nürburgring, na Alemanha, um dos ambientes mais exigentes do mundo para avaliação de veículos.

Kia EV4 em testes Kia Divulgação

Durante os testes no traçado alemão, o EV4 operou por longos períodos em alta carga, utilizando entre 90% e 95% da potência disponível, além de passar por recargas rápidas sucessivas entre as voltas.

Esse cenário extremo é projetado para avaliar a resistência da bateria sob máxima demanda. Segundo a marca, o sistema manteve estabilidade e desempenho consistentes ao longo de todo o ciclo.

Kia EV4 em testes Kia Divulgação

Para garantir esse desempenho, a Kia incorporou avanços no gerenciamento térmico da bateria, com um sistema otimizado de distribuição do fluido refrigerante em todas as células. Essa solução mantém as temperaturas em níveis controlados mesmo em condições severas, ajudando a prolongar a vida útil do componente.

Kia EV4 em testes Kia Divulgação

Construído sobre a plataforma E-GMP, o EV4 utiliza arquitetura elétrica de 400 V e será oferecido com duas opções de bateria: uma de 58,3 kWh e outra de 81,4 kWh. Ambas são combinadas a um motor elétrico dianteiro de 204 cv e 28,9 kgfm de torque, garantindo desempenho consistente para o uso diário ou em viagens mais longas. A marca afirma que o EV4 pode rodar mais de 600km com uma carga, segundo a própria Kia.

Kia EV4 em testes Kia Divulgação

A Kia também assegura que o EV4 manterá ao menos 70% da capacidade original da bateria após 160 mil quilômetros ou oito anos de uso normal.

