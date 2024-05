Alto contraste

Kombi elétrica já recebe atualizações na Europa

A linha 2025 do Volkswagen ID.Buzz, considerado o sucessor da Kombi com motor elétrico, está chegando aos concessionários na Europa com algumas atualizações importantes. Agora o ID.Buzz está disponível em três versões incluindo a esperada base de entre eixos mais longo: Pro S, Pro S Plus e “First Edition”.

Esta nova versão tem baterias de 91kwh combinado com motor elétrico de 282cv. Uma das versões tem tração integral 4Motion com um segundo motor elétrico que eleva a potência para 335cv.

O Volkswagen ID.Buzz está à venda com novas cores como Cinza Metrô, Branco Candy, Preto perolizado e isso apenas em tom único. Em duas tonalidades há opções como teto branco e Laranja, Amarelo Pomelo, Azul Charcoal, Cinza Indium, Verde Mahi e Azul cabana.

Para os Estados Unidos irão cores como Moonlight, bege Dune e Copper. Haverá opções de personalização de carpetes, acabamentos e detalhes do couro.

Entre as opções de acabamento estão todas aro 20, porta elétrica com abertura dos dois lados e uma segunda fileira de passageiros, luzes internas com 30 opções e cluster de 5,3″ além de multimídia de 12,9″ ha itens de série e como sistema IQ.Drive além do Park Assist Plus com função de memória.

Som Harman Kardin de 700 watts está entre os opcionais bem como teto solar panorâmico eletrocromico. Preços e outros detalhes das versões serão divulgados em breve.





