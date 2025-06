Lada lança SUV inédito feito só para o mercado russo Azimut tem motor 1.6 bem conhecido dos brasileiros e visual que lembra o Dacia Duster europeu Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 18h00 ) twitter

A Rússia está sob embargo econômico imposto após o ataque ao território ucraniano e enfrenta restrições de cooperação tecnológica que leva o país a adotar soluções próprias em vários segmentos. Agora a Lada, que é tradicionalmente russa, lançou um SUV inédito: o Azimut.

Feito como modelo de entrada em proposta similar ao de um Dacia Duster, o Lada Azimut tem design próprio com linhas angulosas em “X”, dianteira escura e linhas igualmente retilíneas sugerindo robustez. Na frente, entradas de ar no parachoque e na traseira linhas unidas pelas lentes da lanterna em “Y”. Aliás, vale lembrar que a Dacia e a Lada tem colaboração em inúmeros projetos apesar dos embargos sofridos pela Rússia.

Por dentro, as mesmas linhas retas e angulosas, com destaque para duas telas digitais e itens como carregador de celular sem fio, teto panorâmico como opção, ar condicionado digital dual zone, câmera de ré e até imagens em 360 graus além de som com seis alto falantes.

Na motorização esqueça o propulsor híbrido. A Lada anunciou que o motor é 1.6 de 120cv que pode ser o mesmo propulsor usado pela linha Dacia na Europa e adotado pelo Kangoo 1.6 SCe bem como as versões de entrada do Duster vendidos por aqui. Também será vendido com motor 1.8 aspirado de 132cv da mesma família combinado com câmbio manual de seis marchas ou CVT automático.

