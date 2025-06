Teste com o veterano Duster 2026: ainda vale a pena? SUV compacto tem espaço dianteiro e desempenho mas preço não ajuda a empolgar nas vendas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

Entre os SUVs compactos produzidos e vendidos no Brasil podemos dizer que o Jeep Renegade e o Renault Duster são os mais “experientes”. No caso da Renault, apesar do visual do Duster ser de 2020, o projeto é bem mais antigo e deriva da plataforma B0 dos já extintos Logan e Sandero. Para 2026 o Duster recebeu poucas mudanças para seguir competitivo. O R7-Autos Carros testou o SUV na versão Iconic Plus 2026.

O Renault Duster ganhou mudanças apenas nas cores e equipamentos na linha 2026. De novidade mesmo só a Iconic Plus com motor turbo TCe 1.3 Flex passa a contar com teto biton preto, antena Shark e rodas Tergan de 17 polegadas.

Nas versões Iconic Plus o Duster recebe novas barras de teto, skis frontal e traseiro em Cinza Megalith, retrovisores pretos com detalhes em laranja e rodas de liga leve de 17 polegadas. O Pack Outsider, exclusivo para o Duster Iconic Plus 1.3 TCe CVT, inclui faróis auxiliares no para-choque dianteiro e frisos laterais com detalhes em laranja.

A multimídia de oito polegadas traz espelhamento Apple CarPlay e Andoroid Auto sem fio e não teve mudanças. Há algum tempo recebeu sistema aprimorado, conexão sem fio, câmera de ré que ainda tem baixa resolução e um assistente de consumo.

Fora isso, tem bancos em couro em costura laranja e as conhecidas linhas horizontais que estrearam há 5 anos e são bem rústicas porém atuais e agora há carregador de celular por indução. O Duster é espaçoso na frente mas nem tanto atrás mesmo tendo bom entre eixos.

Suas medidas pouco mudaram na linha 2026. O Renault Duster mede 4,37m de comprimento, 2,05m de largura, 2,02m de altura e 2,67 m de entre-eixos com seus 475 litros de porta-malas.

Ademais, SUV da Renault mantém os ângulos de entrada (30°) e saída (34°5’), altura do solo de 237 mm e porta-malas de 475 litros, reforçando sua proposta para uso urbano e fora de estrada.

Motor 1.3 recalibrado

Em relação à motorização, o 1.3 TCe passa a ter 163 cv com 25,5 kgfm por conta das novas regras de emissões do PL8, oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). Essa foi a verdadeira mudança do Duster na linha 2026 perdendo sete cavalos mas se mantendo com câmbio CVT já conhecido.

Na prática o desempenho não mudou muito mas os números de consumo melhoraram. Com gasolina o consumo chega a melhorar 10% após a recalibração.

O consumo do Renault Duster 2026 1.3 turbo é de 7,5 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada com etanol e 10,9 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada com gasolina.

Teste prático

A linha 2026 do Renault Buster não sofreu nenhuma grande mudança que se perceba ao volante. O sistema de direção eletro hidráulico um pouco mais lento do que o normal, a boa aceleração do motor turbo 1.3 mudou muito pouco e suas conhecidas características de suspensão robusta seguem presentes.

Claro que uma atualização mais profunda dos itens de série seria muito bem-vinda. A multimídia poderia ter gráficos melhores bem como uma câmera de melhor resolução. Alguns itens como assistente de frenagem frenagem automática poderiam compor os sistemas de segurança do carro que traz apenas uma luz de alerta de ponto cego Que ainda pode ser desativada por um botão escondido do lado esquerdo do painel.

Esta é a versão mais cara e completa do Duster que custa R$ 165,8 mil, preço que já se sobrepõe a versões de entrada de SUVs médios o que pode explicar as baixas vendas do Duster. Voltando a compará-lo com o Renegade, a Jeep fez da linha veterana um trunfo de vendas com preços a partir de R$ 115,9 mil já com motor 1.3 turbo. As versões de entrada do Duster tem o motor 1.6 aspirado com 120 cv com 16 kgfm de torque e preço que parte de R$ 132,9 mil. Assim, o Duster deveria evoluir mais ou ao menos oferecer um preço menor para ser mais competitivos e sair da média de 1.000 unidades vendidas por mês, três vezes menos do que o Renegade vende hoje em dia.

