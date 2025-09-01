Lamborghini Gallardo: conheça o carro apreendido com o piloto Tarso Marques Gallardo foi um dos carros da marca italiana de maior sucesso na história Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 20h30 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h30 ) twitter

Lamborghini Gallardo Lamborghini/Divulgação

O Lamborghini Gallardo apreendido com o ex-piloto de fórmula 1 Tarso Marques no último final de semana em São Paulo reacendeu a discussão sobre veículos superesportivos usados de forma irregular. Mas que carro é esse que foi apreendido com R$ 1,3 milhão em multas e documentos atrasados?

Tarso Marques pilotando Lamborghini Gallardo Redes Sociais/Reprodução

O Lamborghini Gallardo foi um dos esportivos mais cultuados dos anos 2000. Lançado em 2003, teve 14.022 unidades produzidas ao longo de dez anos. O carro foi um divisor de águas para a marca italiana que desde 1998 foi comprada pelo Grupo Volkswagen.

Tarso Marques pilotando Lamborghini Gallardo Redes Sociais/Reprodução

Mais do que fazer apenas um carro esportivo, toda engenharia da marca trabalhou para fazer um veículo de sucesso e de volume. Foi tanto sucesso que passou a figurar em jogos como The Need For SPEED, Forza, Grid e Gran Turismo.

‌



Lamborghini Gallardo Lamborghini/Divulgação

Com motor V10 e 520cv e aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,4 segundos, o Gallardo foi o Lamborghini mais vendido da história. A marca que fazia 200 a 250 unidades por ano teve que se preparar para elevar a produção do carro. Em 2008 o Gallardo LP560-4 passou a ter 560cv sendo ainda mais rápido.

Lamborghini Gallardo Lamborghini/Divulgação

Em 2013 o Gallardo abriu espaço para o Murciélago que era maior e ainda mais rápido e leve do que o modelo anterior.

‌



