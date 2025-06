Leapmotor B01: sedã tem vendas liberadas na China Sedã compacto com porte de Corolla terá primeiras entregas programadas para julho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/06/2025 - 12h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h00 ) twitter

Leapmotor B01 Marcos Camargo Jr 30.06.2025

Há alguns meses o R7-Autos Carros cobriu o pré lançamento da marca Leapmotor que estará no Brasil no segundo semestre deste ano no Brasil. E um dos destaques do estande da marca do grupo Stellantis foi o sedã B01 considerado concorrente para o Toyota Corolla. Agora o sedã B01 teve as vendas lideradas no mercado chinês com preços a partir de US$ 14,7 mil, cerca de R$ 80 mil em valores convertidos. As primeiras unidades serão entregues no mês que vem aos clientes.

Leapmotor B01 Marcos Camargo Jr 30.06.2025

A versão liberada agora é a elétrica mas o Leapmotor B01 também terá uma versão híbrida que usa um motor a combustão como gerador de um elétrico com alcance extendido (EREV).

Leapmotor B01 Leapmotor/Divulgação

O Leapmotor tem opção de motor com 177cv ou 215cv combinado com bateria de 56 ou 67kwh de bateria (lítio ferro fosfato) com autonomia de 550 ou 650km no ciclo CLTC chinês. Com sistema de recarga rápida ele leva 18 minutos para ir de 30 a 80% de capacidade.

Leapmotor B01 Leapmotor/Divulgação

Nas dimensões o Leapmotor B01 tem 4,77m de comprimento, 1,88m de largura e 1,49m de altura com 2,73m de entre eixos. Na tecnologia o B01 tem sensor Qualcomm Snapdragon 8650 e 27 sensores LiDAR para condução semi autônoma e sistemas de segurança avançados na versão de entrada.

Leapmotor B01 Leapmotor/Divulgação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.