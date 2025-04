Leapmotor confirma sedã anti-Corolla para o Brasil Sedã terá versão elétrica e REEV, tecnologia que tem motor a combustão como gerador de energia para o motor elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 09h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

A Leapmotor confirmou hoje no Salão de Shangai, o lançamento do sedã compacto B01. A novidade será lançada em versões elétricas e híbridas com proposta de tecnologia acessível e preço abaixo dos US$ 18 mil, que é o preço do B10, SUV que usa a mesma plataforma do B01.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

De porte compacto (médio para os padrões brasileiros), é similar ao Toyota Corolla ou Honda Civic. Tem 86% de aproveitamento de espaço interno, porta malas de 460 litros e sistema de condução semi autônoma com sensores LiDAR.

Cao Li, sênior Vice Presidente da Leapmotor - Foto: Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

Sem revelar todos os dados técnicos, a Leapmotor apenas confirmou que seu novo produto terá até 650km de autonomia e novo sistema de gerenciamento térmico de energia.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

O sedã B01 terá a exclusiva tecnologia REEV que usa um motor 1.5 a gasolina apenas como gerador de energia para o motor elétrico. A tração do veículo é sempre elétrica pois o motor não tem contato com as rodas motrizes. O sistema é similar ao do Civic HEV, com a diferença que no Honda o motor a gasolina acopla e soma ao elétrico mais potência.

Marcos Camargo Jr. 23.04.2025

A Leapmotor que tem dez anos de atuação entregou 300 mil veículos em 2024. Só o recém lançado SUV B10 teve 8.000 unidades entregues em apenas 13 dias. Quando lançado, o SUV recebeu 10.000 pedidos em uma hora.

LEAPMOTOR C10 e B10: uma dupla que promete fazer sucesso no Brasil. VEJA O VÍDEO!

@marcoscamargo_carros LEAPMOTOR C10 e B10: uma dupla que promete fazer sucesso no Brasil. . Os dois tem motor elétrico de 204cv e prometem ainda uma versão “elétrica com alcance estendido” que chega em breve ao mercado chinês. QUAL DOS DOIS SUVS VOCÊ ESCOLHERIA? ♬ som original - marcoscamargo_carros

