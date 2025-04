Lembra do Chery QQ? Nova geração surpreende em Xangai Compacto conectado quer mudar percepção do público sobre modelos desse porte Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h34 ) twitter

Chery QQ Marcos Camargo Jr 25.04.2025

O compacto Chery QQ é um projeto dos anos 2000 que se tornou um dos primeiros modelos chineses a cruzar o mundo rumo a outros mercados no Leste Europeu, América do Sul e África. E hoje, a nova geração estreou no Salão de Xangai com nova proposta tecnológica em busca de clientes mais jovens.

Chery QQ Marcos Camargo Jr 25.04.2025

Com design bem controverso, similar ao de um gadget eletrônico, o novo Chery QQ assume postura de um elevado hatch com muita tecnologia a bordo.

Chery QQ Chery/Divulgação

Tem tela central de 15,6 polegadas e condição semi autônoma, com chip que chega a 128TOPS. Agora, o QQ deixa de ser um carro de entrada e traz multimídia de 15,6” e iluminação ambiente rítmica de 256 cores, processador Falcon 500 e outras novidades, o carro parece ter sido desenvolvido de dentro para fora.

Chery QQ Chery/Divulgação

Pelo visto, 23 anos depois de sua estreia mundial, o Chery QQ volta como um compacto bem conectado, mas os dados de motor e desempenho ficam para um segundo momento.

