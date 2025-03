Lexus lança NX 450h+ híbrido plugin no Brasil SUV médio estreia na disputa de espaço com modelos chineses, mais barato e menor que um RX Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/03/2025 - 16h31 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lexus/Divulgação

A Lexus lança hoje no país o NX 450h+, o novo híbrido plug-in da marca no Brasil. Com mesmo motor do RAV4 e do RX 450+, o NX tem porte mais compacto e visual alinhado com a nova linguagem de design da marca de luxo.

Lexus/Divulgação

A linguagem de design do Spindle grade tem desenho fluido como nos novos modelos da Lexus e porte mais compacto que a família RX 450+.

Lexus/Divulgação

O NX 450h+ traz motor já conhecido no RX e também no RAV4. Equipado com um motor a combustão de 2.5 litros de quatro cilindros com 187 cv de potência e 23,6 kgfm de torque, além de dois motores elétricos – um no eixo dianteiro, com 182 cv e 27 kgfm, e outro no traseiro, com 54 cv e 12,1 kgfm, resulta em 308cv de potência combinada controlado pelo câmbio automático e continuamente variável Hybrid Transaxle. A bateria de lítio tem 18kwh e autonomia elétrica de 55 km no ciclo PBEV.

Lexus/Divulgação

5 km/l na cidade e 12,7 km/l na estrada no modo híbrido, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Já no modo elétrico – seguindo a metodologia do Inmetro para equiparar o consumo de energia ao uso de combustível (km/l e) –, registra 36,1 “km/l e” na cidade e 29,6 “km/l e” na estrada.

‌



Lexus/Divulgação

Por dentro o NX oferece a linguagem do RX com duas amplas telas envolventes e sistema Lexus Safety System+ 3.0. A multimídia é ponto de destaque com tela de 14 polegadas e sistema Android Auto e Apple CarPlay, além de som com assinatura Mark Levinson com 17 alto-falantes.

Lexus/Divulgação

O novo Lexus NX 450h+ chega em versão única ao mercado brasileiro por R$ 457.990. O SUv híbrido estará à venda em dez concessionárias, sendo duas unidades em São Paulo (SP), além de Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Vitória (ES), Salvador (BA), Recife (PE) e Brasília (DF) além de Fortaleza (CE) a partir de abril.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.