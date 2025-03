Quais são os carros híbridos leves à venda no Brasil? Compactos, SUVs de luxo e modelos de volume usam o sistema MHEV; mas como ele funciona? Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/03/2025 - 19h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 19h00 ) twitter

Fotos: Fiat/Divulgação Fotos: Fiat/Divulgação

Os carros híbridos leves vão ganhar força no Brasil especialmente neste ano. Todos os segmentos como SUVs, hatches e até picapes devem receber essa novidade.

Os motores com sistema híbridos leves, mild hybrids ou MHEV (sigla dessa palavra composta) combinam um pequeno motor elétrico que substitui o alternador comum e que também pode representar alguns cavalos de potência extra. No entanto, no híbrido leve esse pequeno motor elétrico não traciona as rodas e no máximo “ajuda” a impulsionar o motor. Como resultado há um ganho de eficiência energética, reduzindo o consumo de combustível e diminuindo as emissões de poluentes.

Essa solução foi enquadrada como híbrida ainda que o motor elétrico não tracione as rodas e assim, para contribuir com os projetos de descarbonização da indústria, muitas marcas estão lançando novidades com esse tipo de motor. Veja abaixo quais são os veículos híbridos leves já à venda no país.

‌



Fiat

‌



Fiat Pulse T200 Hybrid. O SUV compacto e cupê não são os primeiros do segmento mas são os primeiros a oferecer motor flex com sistema híbrido leve. Ambos compartilham o motor 1.0 turbo flex e sistema híbrido leve de 12V, entregando 130cv de potência e 20kgfm de torque.

Fotos: Fiat/Divulgação Fotos: Fiat/Divulgação

Fiat Fastback T200 Hybrid: motor 1.0 turbo flex e sistema híbrido leve de 12V, com 130 cv de potência.

‌



Audi

O luxuoso SUV Q8 combina motor 3.0 V6 turbo com sistema MHEV 48V. A potência é de 340 cv. Interessante é que o uso do sistema híbrido leve na Audi é comum mas não se trata de uma regra. O A3 por exemplo já ofereceu essa solução no passado mas a linha 2025 não tem mais essa motorização.

Kia

Stonic: o compacto da Kia traz uma motorização que conhecemos muito bem pois é o propulsor da mesma família do oferecido pelo HB20. É o motor 1.0 turbo TGDI a gasolina e sistema híbrido leve de 48V, entregando 120 cv de potência.

Kia Motors/Divulgação Kia Motors/Divulgação

Sportage: o SUV médio tem motor 1.6 turbo a gasolina e sistema híbrido leve de 48V, com 180 cv.

Caoa Chery

Arrizo 6 Pro Hybrid Max Drive: motor 1.5 turbo flex e sistema híbrido leve de 48V, totalizando 160 cv de potência.

Caoa Chery/Divulgação

Tiggo 5x Pro Hybrid Max Drive: motor 1.5 turbo flex e sistema híbrido leve de 48V, também com 160 cv de potência.

Tiggo 7 PRO Max Drive e Tiggo 7 PRO Hybrid Max Drive têm valor a partir de R$ 169.990,00 Caoa Chery/Divulgação

Tiggo 7 Pro Hybrid Max Drive: motor 1.5 turbo flex e sistema híbrido leve de 48V, sendo 160 cv de potência.

Land Rover

Discovery MHEV está disponível sob encomenda na rede de concessionários Jaguar Land Rover Divulgação

O luxuoso Discovery diesel também usa sistema híbrido leve. Ele combina motor a diesel 6-cilindros de 300 cv associado ao sistema híbrido leve. O SUv traz tecnologias como multimídia Pivi Pro e som Meridian de última geração. O Discovery diesel tem câmeras 360o e a função Capô Transparente (ClearSight Ground View) além de tração integral.

