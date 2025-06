Luca de Meo deixa Renault após cinco anos Executivo conduziu plano de reestruturação que dará origem a um novo ciclo de produtos na Europa e América Latina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 09h39 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h39 ) twitter

Luca de Meo Renault/Divulgação

O executivo Luca de Meo anunciou neste final de semana a saída do Renault Group. O executivo ocupou o cargo nos últimos cinco anos e conduziu a reestruturação da marca bem como o lançamento do plano Renaulution. O desligamento oficial será anunciado ainda em 15 de julho e de Meo irá continuar exercendo o cargo até essa data segundo um comunicado de imprensa da Renault.

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

O Conselho de Administração deu início à nomeação de um novo Chief Executive Officer (CEO) com base no plano de sucessão já definido. A decisão ocorre por decisão do próprio executivo.

Renault/Divulgação

O anúncio de Luca de Meo ocorreu alguns dias depois que Luiz Fernando Pedrucci que ocupava o cargo de direção da Renault na América Latina também decidiu sair do Renault Group. “Um movimento estratégico, desenhado nos detalhes, que inaugura um novo capítulo para a mobilidade no Brasil”, afirmou. A decisão de Pedrucci ocorre em meio ao anúncio de parceria com a Geely chinesa.

Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

“Durante cinco anos, Luca de Meo trabalhou para recolocar o Renault Group em seu lugar de direito. Sob sua liderança, nossa empresa recuperou uma base saudável, contando atualmente com uma fantástica gama de produtos e voltando a uma trajetória de crescimento. Além de ser um excepcional capitão de indústria, Luca de Meo também é um homem criativo, engajado, apaixonado e inspirador. Hoje, toda a empresa se junta a mim para agradecer a ele por todos esses anos e todos os desafios coletivos cumpridos com sucesso. Pessoalmente, sempre vou guardar na memória a qualidade das nossas relações durante esta aventura inesquecível. Aproveito a oportunidade para agradecer calorosamente aos colaboradores do Grupo que trabalharam conosco na recuperação desta empresa emblemática, da qual todos nós temos tanto orgulho”, destacou Jean-Dominique Senard.

“Chega um momento em nossas vidas quando sabemos que a missão foi cumprida. No Renault Group, enfrentamos desafios imensos em menos de cinco anos! Realizamos o que muitos consideravam impossível. E hoje os resultados falam por si mesmos: são os melhores da nossa história. Temos uma equipe sólida, uma organização ágil e um plano estratégico pronto para entregar a próxima geração de produtos. É por isso que decidi que estava na hora de passar o bastão. Estou deixando uma empresa transformada, voltada para o futuro, para colocar minha experiência a serviço de outros setores e viver novas aventuras”, declarou Luca de Meo. “Tive o privilégio de comandar o Renault Group, uma aventura humana e industrial que só acontece uma vez na vida. Por isso, serei sempre grato às mulheres e homens desta empresa – os “Renaulutionários” – por sua paixão, comprometimento e convicção. Eles são os verdadeiros motores que a propulsionam. Aproveito também para agradecer a Jean-Dominique Senard por ter me escolhido há alguns anos, por seu apoio e confiança, bem como ao Conselho de Administração, que acreditou em nossos projetos. E o melhor ainda está para acontecer”.

